Марканен заби рекордни 51 точки, с които помогна на Джаз да надделеят над Сънс

Лаури Марканен oтбеляза рекордните си до момента 51 точки при успеха на Юта Джаз със 138:134 над Финикс след продължение в мач от поредния кръг в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Отделно той взе и 14 борби под кошовете, а Юта постигна втора победа в три мача през сезона.

Марканен беше безгрешен от наказателната линия, нанизвайки 17 пъти от 17 опита, в това число и решаващ за успеха кош 1.9 секунди преди финалната сирена. Също така мачът е и негом четвърти с 40 точки в кариерата, но пък и първи сезон на играч на Юта с 50 или повече точки от Карл Малоун през 1998-а година.

LAURI. MARKKANEN. GOING. OFF.



He's got 40... Jazz lead late on NBA League Pass!



Catch the finish: https://t.co/hHVF30jbSn pic.twitter.com/GZRaBhzVrf — NBA (@NBA) October 28, 2025

Кейонте Джордж добави 26 точки и 10 подавания, а Уокър Кеслър се включи в статистиката на Джазмените с 25 пункта, 11 борби, 4 подавания и 4 блокирани топки.

За Финикс Сънс Дивайн Буукър беше начело при реализаторите с 34 точки, в това число пет тройки. Тимът на Финикс успя в един момент от мача днес да преодолее дефицит от 20 точки, но в крайна сметка инкасира трето поредно поражение.