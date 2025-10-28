Много важна победа, доволен е Симеоне

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне похвали представянето на тима през първото полувреме в мача с Бетис (2:0), но призна, че след почивката ситуацията на терена е била различна.

“Играхме много добре. Първото полувреме беше отлично и поведохме с 2:0. Можехме да вкараме и още голове, но в същото време е факт, че Ян Облак спаси опасен удар на Ез Абде”, коментира Симеоне.

Атлетико най-после спечели далеч от "Метрополитано"

“През втората част ни липсваше прецизност и не успяхме да завърши по най-добрия начин няколко контраатаки. Бетис промени подхода си и създаде ситуации пред вратата ни, но не допуснахме гол, което беше много важно за отбора”, добави Чоло.

В класирането Атлетико е на четвърто място с 19 точки, а водачът Реал Мадрид има 27.

