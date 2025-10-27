Атлетико най-после спечели далеч от "Метрополитано"

Атлетико Мадрид победи с 2:0 Бетис при визитата си на "Ла Картуха" от 10-ия кръг на Ла Лига. Това беше първи успеха за тима на Диего Симеоне като гост през сезона. Благодарение на него "дюшекчиите" се върнаха на четвъртото място в класирането с 19 точки, а Бетис остана на шестата позиция с 16 пункта.

Атлетико изигра силно първо полувреме, в което взе солиден аванс с попадения на Джулиано Симеоне (3') и Алекс Баена (45'). През вторите 45 миути Бетис доминраше, но всички опити на "вердибланкос" да върнат интригата се оказаха безрезултатни.

Както във всеки от предишните си шампионатни мачове, Атлетико първи стигна до гол. Това се случи още в 3-тата минута с хубаво изпълнение на Джулиано Симеоне. Крилото на "дюшекчиите" посрещна от въздуха една отбита топка и я прати точно до лявата греда, а Пау Лопес нямаше как да реагира.

Домакините отговориха с опасен пробив на Антони, но той предпочете да центрира, вместо да стреля, което беше грешното решение. В 14-тата минута Алекс Баена комбинира с Нико Гонсалес и аржентинецът шутира по диагонала, но Пау Лопес спаси. Бетис заигра по-силно след средата на полувремето. В 28-ата минута Ез Абде опита да изненада Облак с удар извън наказателното поле, но словенският страж внимаваше.

В ответната атака Джулиано Симеоне напредна, майсторски задържа топката и подаде на свободния Хулиан Алварес, но звездата на Атлетико не уцели вратата от чиста позиция. Секунди преди почивката "лос колчонерос"стигнаха до втори гол. Негов автор стана Баена след подаване на Алварес и прецизен изстрел в далечния ъгъл. Атаката за попадението се разви след спорна ситуация пред вратата на Атлетико, при която домакините претендираха за дузпа.

В началото на второто полувреме Мануел Пелегрини замени Марк Рока с Джовани Ло Селсо и аржентинецът веднага имаше шанс да намали изоставането на Бетис, но стреля право в ръцете на Облак. При едно единоборство в средата на терена Пабло Бариос получи контузия и напусна терена принудително, а вместо него влезе Конър Галахър. Антоан Гризман и Александър Сьорлот също се появиха за гостите, които рядко атакуваха след почиеката и не нанесоха нито един изстрел.

В 59-ата минута Ез Абде нацели напречната греда от пряк свободен удар, а в 68-ата Облак още веднъж попречи на Ло Селсо да се разпише. В края на срещата вратарят на мадридчани изпревари резервата Седрик Бакамбю и отново предотврати голова опасност.

В следващия кръг Атлетико ще посрещне Севиля, а Бетис ще е домакин на Майорка.

Снимки: Gettyimages