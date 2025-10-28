Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Порто
  • 28 окт 2025 | 03:17
  • 107
  • 0
Фариоли: Отборите отново започнаха да се страхуват от Порто

Наставникът на Порто Франческо Фариоли беше много доволен след успеха с 2:1 като гост на Морейрензе, който до този мач имаше само победи в домакинствата си в Лига Португал. "Драконите" спечелиха с гол в 89-ата минута, дело на Дениз Гюл.

„Дойдохме на място, където Морейрензе беше спечелил всичките си домакински мачове, така че знаехме, че ще е трудно. Срещу отбор, който се защитава в нисък блок, очаквахме да срещнем затруднения. Трябва също така да вземем предвид факта, че ако вярваме, че процесът на преустройство ще приключи след 16 седмици работа, сме далеч от реалността. Не трябва да забравяме откъде сме тръгнали. Това беше важен резултат и продължаваме напред“, каза Фариоли.

Късен гол запази аванса на Порто
Късен гол запази аванса на Порто

Италианският треньор изтъкна и страха, който отборът му вече предизвиква у противниците: „След четири месеца работа отборите отново започнаха да се страхуват от Порто. Започват да се защитават по-ниско, в собствената си половина, така че мисля, че това е чудесно послание за всички нас. Трябва да се гордеем с факта, че след няколко седмици създаваме повече страх у противниците".

Накрая Фариоли погледна към следващото предизвикателство пред „драконите“: „Ще имаме шест дни да анализираме добре Брага - отбор, който е в добра форма в Лига Европа и в първенството. Трябва да бъдем готови за този мач, който ще бъде труден.“

Снимки: Imago

