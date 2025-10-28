Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Минесота загуби Антъни Едуардс за две седмици

Минесота загуби Антъни Едуардс за две седмици

  • 28 окт 2025 | 03:39
  • 60
  • 0
Минесота загуби Антъни Едуардс за две седмици

Минесота Тимбъруулвс понесе сериозен удар, след като стана ясно, че звездата на отбора Антъни Едуардс ще остане извън игра за около две седмици. Според журналиста от ESPN Шамс Чарания, Едуардс е получил разтежение бедрен мускул.

Загубата на лидера на „вълците“ е голям проблем за треньора Крис Финч, като се има предвид, че Едуардс направи впечатляващ старт на сезона и е основният атакуващ двигател на отбора.

Сега Минесота трябва да пренастрои плановете си и да намери решения от настоящия състав, с цел тимът да остане конкурентоспособен в Западната конференция до завръщането на най-добрия си играч.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Локомотив Пловдив изненада непобедения до момента Берое

Локомотив Пловдив изненада непобедения до момента Берое

  • 27 окт 2025 | 21:34
  • 1455
  • 3
Важна информация за феновете на мача Апоел Тел Авив - Партизан в Евролигата

Важна информация за феновете на мача Апоел Тел Авив - Партизан в Евролигата

  • 27 окт 2025 | 18:42
  • 2786
  • 1
Дейвид Кравиш ще остане извън терена около четири месеца

Дейвид Кравиш ще остане извън терена около четири месеца

  • 27 окт 2025 | 16:30
  • 477
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц допуснаха загуба в Германия

Йордан Минчев и Кемниц допуснаха загуба в Германия

  • 27 окт 2025 | 12:54
  • 383
  • 0
Борислав Младенов и Виена Баскет с поражение в Адриатическата лига

Борислав Младенов и Виена Баскет с поражение в Адриатическата лига

  • 27 окт 2025 | 12:42
  • 808
  • 0
Мичъл вкара 24, Моубли бе перфектен от линията за наказателни удари, а Кавалиърс победи Бъкс

Мичъл вкара 24, Моубли бе перфектен от линията за наказателни удари, а Кавалиърс победи Бъкс

  • 27 окт 2025 | 12:10
  • 664
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

  • 27 окт 2025 | 19:30
  • 125743
  • 442
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

  • 27 окт 2025 | 21:44
  • 31390
  • 25
Нов фаворит за селекционер на България

Нов фаворит за селекционер на България

  • 27 окт 2025 | 17:12
  • 37872
  • 13
Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

  • 27 окт 2025 | 18:09
  • 13336
  • 4
ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 38003
  • 16
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 11539
  • 0