Минесота загуби Антъни Едуардс за две седмици

Минесота Тимбъруулвс понесе сериозен удар, след като стана ясно, че звездата на отбора Антъни Едуардс ще остане извън игра за около две седмици. Според журналиста от ESPN Шамс Чарания, Едуардс е получил разтежение бедрен мускул.

Загубата на лидера на „вълците“ е голям проблем за треньора Крис Финч, като се има предвид, че Едуардс направи впечатляващ старт на сезона и е основният атакуващ двигател на отбора.

Сега Минесота трябва да пренастрои плановете си и да намери решения от настоящия състав, с цел тимът да остане конкурентоспособен в Западната конференция до завръщането на най-добрия си играч.