Автобус с фенове на Фламенго се преобърна преди полуфинала с Расинг

Пътуването на феновете на Фламенго към Аржентина за реванша от полуфиналите на Копа Либертадорес срещу Расинг се превърна в приключение, след като един от автобусите, превозващ група ултраси, се преобърна в района на Волта Редонда.

Инцидентът се е случил в понеделник сутринта в южната част на Рио де Жанейро. Автобусът е бил част от голяма колона превозни средства, тръгнала от Рио с крайна дестинация Буенос Айрес, където бразилският отбор ще се изправи срещу Расинг.

Video of the moment the bus carrying organized Flamengo fans to Argentina overturned.



🗞 | 🎥 @venecasagrande



pic.twitter.com/mmssDWlI8V — Footballnus (@footballnus) October 27, 2025

При инцидента е имало пострадали, но според първоначалната информация никой от пътниците не е в сериозна опасност. На мястото незабавно са пристигнали спасителни екипи, а ценна помощ са оказали преминаващи шофьори и останалите фенове, които са следвали в колоната.

Въпреки шока, организираните фенове на Фламенго изразиха намерението си да продължат пътуването си към Аржентина, веднага щом получат одобрение от компетентните органи. До момента ръководството на Фламенго не е иизлязло с официално съобщение за инцидента.

Реваншът между Расинг и Фламенго ще се изиграе в сряда на стадион „Ел Силиндро“. Бразилците имат предимство, след като спечелиха с 1:0 в първата среща.