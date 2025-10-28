Популярни
»
Автобус с фенове на Фламенго се преобърна преди полуфинала с Расинг

  • 28 окт 2025 | 04:47
  • 475
  • 0
Пътуването на феновете на Фламенго към Аржентина за реванша от полуфиналите на Копа Либертадорес срещу Расинг се превърна в приключение, след като един от автобусите, превозващ група ултраси, се преобърна в района на Волта Редонда.

Инцидентът се е случил в понеделник сутринта в южната част на Рио де Жанейро. Автобусът е бил част от голяма колона превозни средства, тръгнала от Рио с крайна дестинация Буенос Айрес, където бразилският отбор ще се изправи срещу Расинг.

При инцидента е имало пострадали, но според първоначалната информация никой от пътниците не е в сериозна опасност. На мястото незабавно са пристигнали спасителни екипи, а ценна помощ са оказали преминаващи шофьори и останалите фенове, които са следвали в колоната.

Въпреки шока, организираните фенове на Фламенго изразиха намерението си да продължат пътуването си към Аржентина, веднага щом получат одобрение от компетентните органи. До момента ръководството на Фламенго не е иизлязло с официално съобщение за инцидента.

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Реваншът между Расинг и Фламенго ще се изиграе в сряда на стадион „Ел Силиндро“. Бразилците имат предимство, след като спечелиха с 1:0 в първата среща.

