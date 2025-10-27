Локомотив Пловдив изненада непобедения до момента Берое

Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Берое, надигравайки старозагорци с 89:86 (14:21, 24:26, 29:18, 22:21) като гост в среща от четвъртия кръг в Sesame Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Берое продължава с актив 3-1, докато пловдивчани постигнаха втора поредна победа от четирите си двубоя до момента.

Гостите взеха леко предимство в началото, но серия от 10:0 за Берое позволи на старозагорци да обърнат до 18:12 и да приключат първата четвърт с аванс от 21:14.

Последва равностойна първа част, в която преднината на домакините първоначално достигна 13 точки при 30:17 седем минути преди края на първото полувреме, но този път пловдивчани отвърнаха с 10 безответни точки и се доближиха на 3 точки при 27:30, фиксирани с два точни наказателни удара на Калил Милър. Малко по-късно Локомотив намали дистанцията само до 1 точка при 36:37, но Берое успя да дръпне за 47:38 на почивката.

По-силна трета част даде възможност на гостите да поведат с 67:65 преди заключителните 10 минути. В последната четвърт пловдивчани задържаха водачеството и вдигнаха разликата до 10 точки при 80:70 след кош на Девърл Рамзи при оставащи пет минути и половина.

Баскетболистите на Берое реализираха 6 безответни точки, намалявайки разликата до 1 при 86:87 половин минута преди края на мача, но Локомотив удържа победата.

Най-резултатен за тима от Пловдив беше Девърл Рамзи с 20 точки, 2 асистенции и 6 борби, а по 17 точки отбелязаха Куинтън Минси и Калил Милър, който оформи и "дабъл-дабъл", овладявайки 12 борби.

Дариъс Куинсбери завърши с 23 точки и 6 асистенции за Берое, докато Милен Захариев добави 22 точки, 4 борби и 3 асистенции. Дешон Пърсънс направи "дабъл-дабъл" от 21 точки и 11 борби.

В следващия кръг Берое ще гостува на Спартак Плевен на 2 ноември, а Локомотив Пловдив почива.