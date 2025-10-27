Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира в Монастир

Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира в Монастир

  • 27 окт 2025 | 20:37
  • 511
  • 0
Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира в Монастир

Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнир по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Монастир (Тунис) с награден фонд 60 хиляди долара. Българинът надигра на старта на основната схема французина Клеман Табюр (Франция) с 6:7(11), 6:3, 6:4.

Андреев загуби маратонски първи сет след тайбрек, но успя да направи обрат и да завоюва победата след общо 3:34 часа игра.

Софиянецът реализира първи пробив за 5:4 гейма и сервираше за откриващия сет, но не се възползва. При 5:6 той дори отрази три сетбола, след което се стигна до тайбрек. В него Андреев имаше пет сетбола, но в крайна сметка отстъпи с 11:13.

Това не разколеба българина, който във втория сет доминираше и след два пробива спечели с 6:3. Андреев запази концентрация и в решителния трети сет и след ключов пробив в петия гейм успя да приключи мача след 6:4.

С победата Андреев заработи 1000 долара и 4 точки за световната ранглиста, в която в момента заема 813-ото място, след като се завърна на корта в началото на октомври след 6-месечно отсъствие заради лечение на контузия на дясното коляно.

В следващия кръг българинът ще срещне победителя от срещата между британеца Джайлс Хъри и испанеца Алехандро Каняс.

Следвай ни:

Още от Тенис

Андрей Рубльов продължава в следващата фаза на Мастърс турнира в Париж

Андрей Рубльов продължава в следващата фаза на Мастърс турнира в Париж

  • 27 окт 2025 | 21:04
  • 223
  • 0
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

  • 27 окт 2025 | 21:44
  • 19294
  • 15
19-годишната Мая Джойнт стартира с победа на турнира в Хонконг

19-годишната Мая Джойнт стартира с победа на турнира в Хонконг

  • 27 окт 2025 | 17:42
  • 409
  • 0
Нори победи Баес в Париж, за да си осигури сблъсък с Алкарас

Нори победи Баес в Париж, за да си осигури сблъсък с Алкарас

  • 27 окт 2025 | 17:05
  • 561
  • 0
Финалистът от 2024-та Юго Юмбер отказа участие в Париж

Финалистът от 2024-та Юго Юмбер отказа участие в Париж

  • 27 окт 2025 | 16:46
  • 463
  • 0
Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров

Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров

  • 27 окт 2025 | 15:37
  • 3173
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

  • 27 окт 2025 | 19:30
  • 105733
  • 353
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

  • 27 окт 2025 | 21:44
  • 19294
  • 15
Нов фаворит за селекционер на България

Нов фаворит за селекционер на България

  • 27 окт 2025 | 17:12
  • 31425
  • 12
Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

  • 27 окт 2025 | 18:09
  • 10096
  • 3
ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 34582
  • 14
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 9308
  • 0