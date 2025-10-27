Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира в Монастир

Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнир по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Монастир (Тунис) с награден фонд 60 хиляди долара. Българинът надигра на старта на основната схема французина Клеман Табюр (Франция) с 6:7(11), 6:3, 6:4.

Андреев загуби маратонски първи сет след тайбрек, но успя да направи обрат и да завоюва победата след общо 3:34 часа игра.

Софиянецът реализира първи пробив за 5:4 гейма и сервираше за откриващия сет, но не се възползва. При 5:6 той дори отрази три сетбола, след което се стигна до тайбрек. В него Андреев имаше пет сетбола, но в крайна сметка отстъпи с 11:13.

Това не разколеба българина, който във втория сет доминираше и след два пробива спечели с 6:3. Андреев запази концентрация и в решителния трети сет и след ключов пробив в петия гейм успя да приключи мача след 6:4.

С победата Андреев заработи 1000 долара и 4 точки за световната ранглиста, в която в момента заема 813-ото място, след като се завърна на корта в началото на октомври след 6-месечно отсъствие заради лечение на контузия на дясното коляно.

В следващия кръг българинът ще срещне победителя от срещата между британеца Джайлс Хъри и испанеца Алехандро Каняс.