Малик Фофана ще трябва да оперира глезена си, ще отсъства няколко месеца

Нападателят на Лион Малик Фофана, който получи контузия при победата над Страсбург с 2:1, има сериозно изкълчване на глезена, обявиха от френския клуб, цитиран от АФП. Контузията "вероятно ще изисква хирургическа операция, която ще го извади от терените за няколко месеца", написаха от клуба от Лион.

20-годишният белгийски национал напусна принудително терена в 67-ата минута след опасно влизане на защитника Исмаел Дукуре, който получи червен картон за това нарушение, след като то бе прегледано със системата за видео асистенция в помощ на съдиите (ВАР).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages