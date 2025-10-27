Министърът на спорта пожела успех на българските джудисти на Евро 2025 до 23 години

Министърът на младежта и спорта министър Иван Пешев дойде в зала "Диана", за да пожелае успех на младите български джудисти, които ще участват на европейското първенство до 23 г. в Кишинев (Молдова), което е от 31 октомври до 2 ноември. Състезанието е последно за българските таланти този сезон. Министърът връчи на отбора трибагреник и изрази увереност, че младите джудисти ще представят България достойно на престижния форум.

На церемонията бе и президентът на БФ Джудо Румен Стоилов.

На първенството България ще бъде с 14 състезатели - 9 мъже и 5 жени, водени от треньорите Ганчо Дойков и Мария Янчева.

На татамито ще излязат: Иван Симеонов и Христо Христов (60), Боян Йотов (66), Андрей Ганчев и Ален Христов (73), Христо Вълков и Емил Вълчев (81), Мариян Палев и Хейдар Ел Аши (90).

А при жените София Рангелова (48), Алекса Георгиева (52), Снежана Граматикова (57), Надие Жаафар (70) и Ирина Железарска (над 78).

Тимът пътува за Молдова в сряда, 29 октомври.

В първия ден на първенството са схватките в следните категории: мъже: -60-66-73 кг жени: 48-52-57-63 kg

А във втория: мъже: 81-90-100+100 кг жени: 70-78+78 кг

В неделя е отборната надпревара, в която ще се включи и българският тим.