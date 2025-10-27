Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Министърът на спорта пожела успех на българските джудисти на Евро 2025 до 23 години

Министърът на спорта пожела успех на българските джудисти на Евро 2025 до 23 години

  • 27 окт 2025 | 18:15
  • 217
  • 0
Министърът на спорта пожела успех на българските джудисти на Евро 2025 до 23 години

Министърът на младежта и спорта министър Иван Пешев дойде в зала "Диана", за да пожелае успех на младите български джудисти, които ще участват на европейското първенство до 23 г. в Кишинев (Молдова), което е от 31 октомври до 2 ноември.  Състезанието е последно за българските таланти този сезон. Министърът връчи на отбора трибагреник и изрази увереност, че младите джудисти ще представят България достойно на престижния форум.

На церемонията бе и президентът на БФ Джудо Румен Стоилов.

На първенството България ще бъде с 14 състезатели - 9 мъже и 5 жени, водени от треньорите Ганчо Дойков и Мария Янчева.

На татамито ще излязат: Иван Симеонов и Христо Христов (60), Боян Йотов (66), Андрей Ганчев и Ален Христов (73), Христо Вълков и Емил Вълчев (81), Мариян Палев и Хейдар Ел Аши (90).

А при жените София Рангелова (48), Алекса Георгиева (52), Снежана Граматикова (57), Надие Жаафар (70) и Ирина Железарска (над 78).

Тимът пътува за Молдова в сряда, 29 октомври.

В първия ден на първенството са схватките в следните категории: мъже: -60-66-73 кг жени: 48-52-57-63 kg

А във втория: мъже: 81-90-100+100 кг жени: 70-78+78 кг

В неделя е отборната надпревара, в която ще се включи и българският тим.

