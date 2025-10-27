Популярни
»
  Sportal.bg
  Бразилия
Оправданият за изнасилване Дани Алвеш стана проповедник

  • 27 окт 2025 | 16:36
  • 689
  • 0

Бившият национал на Бразилия Дани Алвеш прекара 14 месеца в затвора, след като беше обвинен в сексуално посегателство. Въпреки това, през март тази година, Висшият съд на Каталуния го оправда, след като прецени, че няма достатъчно доказателства за деянието.

Случаят предизвика огромен медиен отзвук, тъй като първоначално му беше наложена присъда от над четири години лишаване от свобода.

В момента бившият играч на Барселона води напълно различен живот, далеч от медиите и професионалния футбол. В социалните мрежи се разпространяват различни видеоклипове, на които се вижда как той проповядва в църква в Жирона — по-конкретно в църквата Elim Girona. По време на изявата му се чуват думи като: „Трябва да имаш вяра; аз съм доказателството за това. Защото онова, което Бог обещава, Бог го изпълнява.“

