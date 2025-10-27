Дейвид Кравиш ще остане извън терена около четири месеца

Натурализираният американски баскетболист Дейвид Кравиш ще отсъства около четири месеца от терените, информираха от испанския му клуб Уникаха, цитирани от изданието gigantes.com.

Центърът е претърпял успешна операция на фрактура на десния крак, получена вчера, когато Уникаха загуби гостуването си на Тенерифе в среща от четвъртия кръг на първенството на Испания.

"Центърът на Уникаха, който претърпя травма по време на втората четвърт на мача на Уникаха срещу Ла Лагуна Тенерифе, беше диагностициран с фрактура на фибулата на десния крак. Той претърпя операция днес следобед в болница "Киронсалуд" в Малага, извършена от д-р Лопес Аревало от медицинските служби на клуба. Очаква се Дейвид да отсъства около четири месеца", се посочва в изявлението на Уникаха по повод американеца с български паспорт.