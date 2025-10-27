Константин Николов с апел към ММС: Уважете решението на съда

Носителят на черен колан по бразилско жиу-жицу (BJJ) Константин Николов гостува в "Sportal Fight Club". Треньорът в този спорт на клубове в София и Ница коментира двата последователни отказа на Министерството на младежта и спорта да издадат лиценз на "Българска федерация по бразилско жиу жицу".

В студиото ни Николов сподели, че първият опит за създаване на федерация на спортът, който се практикува от повече от 20 клуба и 2000 души в страната ни е през 2021-а. Първоначално молбата за безсрочен лиценз получава отказ, а ММС се позовава на информация, че бразилското жиу жицу е дисциплината "не ваза", която е част от устава на друга спортна федерация. Сдружението "Българска федерация по бразилско жиу жицу" обжалва това решение и много скоро казусът отива на съд.

Медалистът от световно първенство по BJJ в дивизията за ветерани от 2018-а разказа, че делото за това дали бразилското жиу-жицу е отделен спорт стига до петчленен състав на Върховен административен съд. Решението на съставът е, че бразилското жиу-жицу е отделен спорт. Това може да се види тук.

Въпреки решението през лятото на 2025-а ММС издава още един отказ.

“Независимият експерт се произнесе по време на делото в наша полза. Въпреки неговото становище и това на НСА, че бразилското жиу жицу е отделен спорт, тричленният състав на ВАС решиха делото в полза на министерството. Решихме, че ще продължим битката. Подадохме жалба. Петчленният съдийски състав се произнесе изцяло в наша полза. Петчленният съдийски състав на ВАС е последна инстанция в държавата. Решението им не подлежи на обжалване, а на изпълнение. Делото е решено по същество”

“Спортът ще бъде вкаран в рамка и ще бъде администриран от хора, които имат нужната експертиза. Ще имаме възможността, като всяка една друга федерация, да създадем национален отбор, да има повече състезания, поле за изява на хората, които искат да се развиват в тази посока и възможност за финансиране. Знаеш, че за последните 15 години ние се самофинансиране за всяко едно състезание. Това са само част от ползите, които такава федерация може да даде на този спорт"

Въпреки решението на съда, ММС издава нов отказ да издаде лиценз на федерацията, като посочва две причини за това.