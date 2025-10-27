Пинко: Липсват качетвени футболисти у нас

Бившият национал Пламен Николов коментира скорошното представяне на националния отбор. Според Пинко ситуацията е доста тежка и няма да бъде лесно да се тръгне нагоре, тъй като липсва майсторство при футболистите ни.

“На тоя етап сме на кота 0. Всичко тръгва от търсене на високото спортно майсторство. На масов спорт го докарваме, но майсторството липсва. На тоя етап много ще бъде трудно националният отбор да тръгне нагоре. Липсват качествени футболисти, липса на игра в силни отбори, а като добавим и скандали, става съвсем сложно”, каза Николов.

“Докарахме я дотам, че да се борим за някакви равенства и това да е цел максимум. Тепърва трябва да се вземат доста мерки в начина на работа на всички нива. Футболният съюз е шапката - той не може да произвежда футболисти. Който и да е президент няма значение, ние не правим футболисти”, добави Пинко.