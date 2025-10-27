Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. 600 таекуондисти от 9 държави ще премерят сили на 1 ноември в София

600 таекуондисти от 9 държави ще премерят сили на 1 ноември в София

  • 27 окт 2025 | 14:47
  • 160
  • 0
600 таекуондисти от 9 държави ще премерят сили на 1 ноември в София

600 състезатели от България, Кипър, Гърция, Израел, Италия, Йордания, Кувейт, Мароко и Румъния ще се борят за медали на дванадесетото издание на Международния турнир по таекундо „Рамус София къп“ на 1 ноември т. г. (събота), който ще се проведе в столичната зала „Асикс Арена“.

И тази година освен турнир в олимпийската дисциплина „Спаринг“, в програмата на „Рамус София къп“ е включен и турнир в дисциплината „Пумсе“ (форма). Състезанието обхваща всички възрастови групи – деца, кадети, юноши и девойки, мъже и жени като то се провежда в чест на Деня на народните будители.

„Международният турнир по таекундо „Рамус София къп“ стартира през 2013 г., когато в България не се организираха много таекуондо състезания. Вече 12 години турнирът утвърждава и популяризира южнокорейското бойно изкуство като винаги се състои в началото на ноември по повод Деня на народните будители“. Това отбеляза Димитър Михайлов, главен организатор на турнира и вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия).

Входът в събота за всички деца до 12 г. е свободен, а по-големите фенове на бойните изкуства могат да закупят билети на касите в залата или онлайн.

