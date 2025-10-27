Борислав Младенов и Виена Баскет с поражение в Адриатическата лига

Националът Борислав Младенов и неговият австрийски отбор Виена Баскет допуснаха втора загуба в Адриатическата лига по баскетбол за мъже, след като отстъпиха при домакинството си срещу черногорския Будучност със 78:83 в мач от четвъртия кръг в група В.

Виена Баскет заема четвърта позиция във временното класиране в групата с актив 2-2, а начело са словенският Цедевита Олимпия и Будучност с по три успеха от четири изиграни срещи.

Борислав Младенов се отчете с 6 точки и 2 асистенции за 11 минути на терена за австрийския тим.

За състава от Виена предстои домакинство на Оберварт Гънърс на 29 октомври.