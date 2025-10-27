Мичъл вкара 24, Моубли бе перфектен от линията за наказателни удари, а Кавалиърс победи Бъкс

Кливланд Кавалиърс записа домакински успех със 118:113 над Милуоки Бъкс в дербито на Източната конференция на НБА.

"Кавалерите" имаха преднина от 18 точки в средата на третата четвърт, но позволиха да се стигне до равенство малко след края на заключителния период. Все пак в неговия край домакините си върнаха предимството благодарение на отличните изяви на Донован Мичъл и Еван Моубли.

Мичъл приключи с 24 точки, като 10 от тях дойдоха в последните 12 минути на мача, а Моубли добави още 23 точки.

Моубли постигна най-добрия си резултат в кариерата си - 12 от 12 наказателни удара, заедно с осем борби и шест асистенции. Последният играч на Кавалиърс, който се справи перфектно от линията, когато направи 12 или повече опита, беше ЛеБрон Джеймс на 5 ноември 2014 г. срещу Юта. Джеймс също реализира 12 от 12. Това беше 23-ият път в историята на франчайза, в който играч на Кливланд реализира всичките си наказателни удари, когато направи 12 или повече опита.

За Милуоки най-полезен бе Янис Адетокунбо с 40 точки, 14 борби и 9 асистенции. Усилията на гръцкия национал обаче бяха слабо подкрепени от съотборниците му, като единствено Ей Джей Грийн премина границата от 15 точки, като реализира 20.

И Кливланд, и Милуоки имат по две победи и загуба от началото на сезона.