Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Мичъл вкара 24, Моубли бе перфектен от линията за наказателни удари, а Кавалиърс победи Бъкс

Мичъл вкара 24, Моубли бе перфектен от линията за наказателни удари, а Кавалиърс победи Бъкс

  • 27 окт 2025 | 12:10
  • 178
  • 0
Мичъл вкара 24, Моубли бе перфектен от линията за наказателни удари, а Кавалиърс победи Бъкс

Кливланд Кавалиърс записа домакински успех със 118:113 над Милуоки Бъкс в дербито на Източната конференция на НБА.

"Кавалерите" имаха преднина от 18 точки в средата на третата четвърт, но позволиха да се стигне до равенство малко след края на заключителния период. Все пак в неговия край домакините си върнаха предимството благодарение на отличните изяви на Донован Мичъл и Еван Моубли.

Мичъл приключи с 24 точки, като 10 от тях дойдоха в последните 12 минути на мача, а Моубли добави още 23 точки.

Моубли постигна най-добрия си резултат в кариерата си - 12 от 12 наказателни удара, заедно с осем борби и шест асистенции. Последният играч на Кавалиърс, който се справи перфектно от линията, когато направи 12 или повече опита, беше ЛеБрон Джеймс на 5 ноември 2014 г. срещу Юта. Джеймс също реализира 12 от 12. Това беше 23-ият път в историята на франчайза, в който играч на Кливланд реализира всичките си наказателни удари, когато направи 12 или повече опита.

За Милуоки най-полезен бе Янис Адетокунбо с 40 точки, 14 борби и 9 асистенции. Усилията на гръцкия национал обаче бяха слабо подкрепени от съотборниците му, като единствено Ей Джей Грийн премина границата от 15 точки, като реализира 20.

И Кливланд, и Милуоки имат по две победи и загуба от началото на сезона.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

НБА продължи с нови девет мача

НБА продължи с нови девет мача

  • 27 окт 2025 | 05:42
  • 4643
  • 0
Веселин Веселинов: Тежки мачове идват, но можем да се справим

Веселин Веселинов: Тежки мачове идват, но можем да се справим

  • 27 окт 2025 | 01:12
  • 1468
  • 0
Йордан Янков: В следващите мачове трябва да надграждаме

Йордан Янков: В следващите мачове трябва да надграждаме

  • 27 окт 2025 | 00:54
  • 945
  • 0
Черно море нанесе поредна загуба на Академик

Черно море нанесе поредна загуба на Академик

  • 26 окт 2025 | 21:10
  • 6827
  • 5
Допълнителни билети в продажба за Апоел - Партизан в "Арена София"

Допълнителни билети в продажба за Апоел - Партизан в "Арена София"

  • 26 окт 2025 | 20:11
  • 5512
  • 1
Ботев Враца отнесе Шумен за първа победа, Герганов с фантастичен мач

Ботев Враца отнесе Шумен за първа победа, Герганов с фантастичен мач

  • 26 окт 2025 | 19:08
  • 5350
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

  • 27 окт 2025 | 09:20
  • 2868
  • 3
ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

  • 27 окт 2025 | 11:56
  • 5035
  • 4
Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

  • 27 окт 2025 | 07:07
  • 8970
  • 7
Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

  • 27 окт 2025 | 10:16
  • 20641
  • 17
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 23:44
  • 32010
  • 27
Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

  • 27 окт 2025 | 07:48
  • 10148
  • 19