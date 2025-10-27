Далас с първа победа за сезона

Първа победа за новия сезон в НБА регистрира тимът на Далас Маверикс, който взе домакинството си на Торонто Раптърс със 139:129.
На полувремето гостите от Канада водеха с 66:64, но след 39:25 в третата четвърт тимът на Далас обърна играта в своя полза.
Много добър мач за Маверикс направи избраният под номер 1 в драфта Купър Флаг, който реализира 22 точки и не направи нито една грешка, въпреки че започна на нетипичната за него позиция на плеймейкър.
Антъни Дейвис добави 25 точки за победителите, а с 24 от пейката се включи плеймейкърът Д'Анджело Ръсел. За състава на Торонто, който също като Далас вече е с баланс от една победа и две загуби, 33 точки реализира Скоти Барнс, а с 22 остана Брендън Инграм.