Далас с първа победа за сезона

Първа победа за новия сезон в НБА регистрира тимът на Далас Маверикс, който взе домакинството си на Торонто Раптърс със 139:129.

На полувремето гостите от Канада водеха с 66:64, но след 39:25 в третата четвърт тимът на Далас обърна играта в своя полза.

COOPER WESTLEY FLAGG pic.twitter.com/piwnfzMyKc — Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 27, 2025

Много добър мач за Маверикс направи избраният под номер 1 в драфта Купър Флаг, който реализира 22 точки и не направи нито една грешка, въпреки че започна на нетипичната за него позиция на плеймейкър.

After a 7-0 Lakers run, Anthony Davis throws down a dunk to tie the game at 76. He instinctively hits the LeBron silencer-then immediately regrets it, smacking his own head in disbelief. 😅 pic.twitter.com/canlRLtddP — Real-1 (@OnlyRealLeft) October 27, 2025

Антъни Дейвис добави 25 точки за победителите, а с 24 от пейката се включи плеймейкърът Д'Анджело Ръсел. За състава на Торонто, който също като Далас вече е с баланс от една победа и две загуби, 33 точки реализира Скоти Барнс, а с 22 остана Брендън Инграм.