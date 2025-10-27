Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Далас с първа победа за сезона

Далас с първа победа за сезона

  • 27 окт 2025 | 11:57
  • 175
  • 0
Далас с първа победа за сезона

Първа победа за новия сезон в НБА регистрира тимът на Далас Маверикс, който взе домакинството си на Торонто Раптърс със 139:129.

На полувремето гостите от Канада водеха с 66:64, но след 39:25 в третата четвърт тимът на Далас обърна играта в своя полза.

Много добър мач за Маверикс направи избраният под номер 1 в драфта Купър Флаг, който реализира 22 точки и не направи нито една грешка, въпреки че започна на нетипичната за него позиция на плеймейкър.

Антъни Дейвис добави 25 точки за победителите, а с 24 от пейката се включи плеймейкърът Д'Анджело Ръсел. За състава на Торонто, който също като Далас вече е с баланс от една победа и две загуби, 33 точки реализира Скоти Барнс, а с 22 остана Брендън Инграм.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

НБА продължи с нови девет мача

НБА продължи с нови девет мача

  • 27 окт 2025 | 05:42
  • 4643
  • 0
Веселин Веселинов: Тежки мачове идват, но можем да се справим

Веселин Веселинов: Тежки мачове идват, но можем да се справим

  • 27 окт 2025 | 01:12
  • 1468
  • 0
Йордан Янков: В следващите мачове трябва да надграждаме

Йордан Янков: В следващите мачове трябва да надграждаме

  • 27 окт 2025 | 00:54
  • 945
  • 0
Черно море нанесе поредна загуба на Академик

Черно море нанесе поредна загуба на Академик

  • 26 окт 2025 | 21:10
  • 6827
  • 5
Допълнителни билети в продажба за Апоел - Партизан в "Арена София"

Допълнителни билети в продажба за Апоел - Партизан в "Арена София"

  • 26 окт 2025 | 20:11
  • 5511
  • 1
Ботев Враца отнесе Шумен за първа победа, Герганов с фантастичен мач

Ботев Враца отнесе Шумен за първа победа, Герганов с фантастичен мач

  • 26 окт 2025 | 19:08
  • 5350
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

  • 27 окт 2025 | 09:20
  • 2859
  • 3
ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

  • 27 окт 2025 | 11:56
  • 4992
  • 4
Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

  • 27 окт 2025 | 07:07
  • 8949
  • 7
Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

  • 27 окт 2025 | 10:16
  • 20569
  • 17
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 23:44
  • 31995
  • 27
Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

  • 27 окт 2025 | 07:48
  • 10137
  • 19