Лука Дончич ще остане извън терена поне седмица

Словенският баскетболист Лука Дончич има ключова роля за Лос Анджелис Лейкърс още на старта на първия си пълен сезон с отбора от НБА, като записа средно 46 точки, 11.5 борби и 8 асистенции на мач, но сега ще трябва да се справи с няколко контузии.

Става дума за изкълчване на пръст на лявата ръка и травма в долната част на левия му крак, твърди ESPN.

От Лейкърс потвърдиха, че Дончич ще бъде извън терена поне около седмица. Планира се състоянието му да бъде преценено след седем дни.

Лука Дончич пропусна и снощната победа на Лос Анджелис Лейкърс със 127:120 при гостуването на Сакраменто Кингс.

