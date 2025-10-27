Андриан Вълканов и Ердал Галип продължават на репешаж в Нови Сад

Андриан Вълканов продължава на репешажите на световното първенство до 23 г. в Нови Сад, Сърбия.

Съперникът му, от когото загуби Араш Йошида (Япония), световен вицешампион за мъже, достигна финала в категория до 97 кг на свободния стил и даде втори шанс на българския борец.

В пресявките Вълканов ще излезе срещу Мусза Арсункаев (Унгария), европейски вицешампион до 20 г. А при успех ще спори с иранец Аболфазл Бабало във втория кръг.

До репешажите достигна и Ердал Галип, чийто противник също проби до финал в кат. до 61 кг.

Той също трябва да постигне две победи в пресявките, за да се бори за бронза.

Първият му съпреник е китаецът Йонгкуан Луо. При успех го очаква албанецът Eндиро Авдили.

Репешажите в понеделник започват в 17,15 ч. Финалите са от 19 ч.

Радомир Стоянов не успя да стигне репешажите в кат. до 86 кг, след като съперникът му, от когото загуби, падна в полуфиналите.