Резултати от НХЛ

В нощта на 26-и срещу 27-и октомври (неделя срещу понеделник) се изиграха 8 мача от НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери в четирите дивизии са Монреал Канейдиънс (Атлантическа), Юта Мамът (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Ню Джърси Девилс (Столична).

Преди полунощ започнаха първите два мача. Ето техните крайни резултати:

Ню Джърси Девилс - Колорадо Аваланч 4:3* след продължение - 3:3 (2:2 1:0 0:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Тампа Бей Лайтнинг - Вегас Голдън Найтс 2:1* след продължение - 1:1 (1:1 0:0 0:0) в редовното време, 1:0 в продължението

Останалите шест двубоя стартираха през новото денонощие. Ето и крайните им резултати:

Минесота Уайлд - Сан Хосе Шаркс 5:6* след продължение - 5:5 (2:2 0:2 3:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Уинипег Джетс - Юта Мамът 2:3 (0:0 2:2 0:1)

Нашвил Предейтърс - Далас Старс 2:3 (1:0 1:2 0:1)

Чикаго Блекхоукс - Лос Анджелис Кингс 1:3 (1:0 0:2 0:1)

Калгари Флеймс - Ню Йорк Рейджърс 5:1 (2:1 1:0 2:0)

Ванкувър Канъкс - Едмънтън Ойлърс 4:3* след продължение - 3:3 (1:0 2:1 0:2) в редовното време, 1:0 в продължението