Райо излъга Алавес в продължението и отново е в битката за Европа

Отборът на Райо Валекано спечели с минималното 1:0 срещу тима на Алавес в срещата от 10-ия кръг на испанската Ла Лига. Благодарение на успеха мадридчани се изкачиха в горната половина на временното класиране и отново са в достатъчна близост до местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Иначе мачът вървеше към нулево равенство, но домакините нанесоха решаващия удар в добавеното време, когато бразилският нападател Александре Зуравски шокира съперника.

Това беше трета поредна победа за отбора на Райо Валекано, който в средата на седмицата ще се изправи срещу Юнкос в среща от турнира за Купата на Краля (29.10). Тимът на Алавес пък, който не познава вкуса на победата от 5-и октомври насам, също ще има двубой от Купата, който е срещу Гечо (30.10).