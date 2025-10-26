Загуба за Минчев и Кемниц в Бундеслигата

Българският национал Йордан Минчев вкара 6 точки и взе 8 борби при загубата на тима си Найнърс Кемниц с 82:96 като гост от Бамберг в мач от 5-ия кръг на германското първенство. Минчев бе в стартовата петица на тима си и игра 28 минути, като добави към актива си 2 асистенции. Той бе 3/6 в стрелбата за 2 точки, 0/2 от тройката, но едва 3/8 от линията за наказателни удари.

Най-резултатен в мача бе Амаду Соу, който постигна дабъл-дабъл за Кемниц с 23 точки и 11 борби. По 18 точки за Бамберг пък вкараха Рихард Балинт и Айби Уотсън.

Кемниц е шести в класирането на Бундеслигата с 3 победи и 2 загуби, докато Бамберг е осми с баланс 2-2.