Впечатляващ гол от корнер изстреля Борнемут на второто място в Премиър лийг

Борнемут постигна изключително важен за тима успех с 2:0 над Нотингам Форест в мач от деветия кръг на Премиър лийг. Маркъс Тавърниър (25’) и Ели Крупи (40’) бяха точни още през първата част и донесоха победата. Срещата не просто добави нови три точки в актива на “черешките”, но и ги изкачи на второто място в класирането на Премиър лийг.

Още след четвърт час игра Тавърниър падна в наказателното поле след съприкосновение с бранител, но претенциите за дузпа на домакините бяха подминати. Именно той откри резултата в 25-ата минута след феноменално изпълнение на корнер, което влетя директно в мрежата на Матс Зелс. Ситуацията бе прегледана изрично с ВАР за евентуално нарушение, но в крайна сметка бе признат. Играчите на Андони Ираола продължиха да доминират и в крайна сметка успяха да удвоят преднината си пет минути преди края на първата част, когато грешка на Нотингам в средата на терена даде възможност на Крупи да напредне с топка в крака и с перфектен удар извън наказателното поле да реализира втори гол. През второто полувреме двата отбора предложиха стабилна битка без много сериозни ситуации за попадения, което се оказа по вкуса на домакините, които добавиха нови три точки в актива си.

Именно те ги изкачиха до подножието на върха в класирането и само на четири точки от водача Арсенал. Продължава пропадането на Нотингам Форест, за които това бе четвърто поредно поражение. Футболистите на Шон Дайч се намират в зоната на изпадащите с едва 5 пункта.

Снимки: Gettyimages