Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Впечатляващ гол от корнер изстреля Борнемут на второто място в Премиър лийг

Впечатляващ гол от корнер изстреля Борнемут на второто място в Премиър лийг

  • 26 окт 2025 | 18:14
  • 695
  • 0

Борнемут постигна изключително важен за тима успех с 2:0 над Нотингам Форест в мач от деветия кръг на Премиър лийг. Маркъс Тавърниър (25’) и Ели Крупи (40’) бяха точни още през първата част и донесоха победата. Срещата не просто добави нови три точки в актива на “черешките”, но и ги изкачи на второто място в класирането на Премиър лийг.

Още след четвърт час игра Тавърниър падна в наказателното поле след съприкосновение с бранител, но претенциите за дузпа на домакините бяха подминати. Именно той откри резултата в 25-ата минута след феноменално изпълнение на корнер, което влетя директно в мрежата на Матс Зелс. Ситуацията бе прегледана изрично с ВАР за евентуално нарушение, но в крайна сметка бе признат. Играчите на Андони Ираола продължиха да доминират и в крайна сметка успяха да удвоят преднината си пет минути преди края на първата част, когато грешка на Нотингам в средата на терена даде възможност на Крупи да напредне с топка в крака и с перфектен удар извън наказателното поле да реализира втори гол. През второто полувреме двата отбора предложиха стабилна битка без много сериозни ситуации за попадения, което се оказа по вкуса на домакините, които добавиха нови три точки в актива си.

Именно те ги изкачиха до подножието на върха в класирането и само на четири точки от водача Арсенал. Продължава пропадането на Нотингам Форест, за които това бе четвърто поредно поражение. Футболистите на Шон Дайч се намират в зоната на изпадащите с едва 5 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 11375
  • 9
Робъртсън: Когато си в Ливърпул, хората изискват резултати

Робъртсън: Когато си в Ливърпул, хората изискват резултати

  • 26 окт 2025 | 14:52
  • 1262
  • 2
Ямал с ново видео преди Ел Класико: Страхът го оставих отдавна

Ямал с ново видео преди Ел Класико: Страхът го оставих отдавна

  • 26 окт 2025 | 14:34
  • 2505
  • 1
Деспотичният Маринакис: над 30 уволнения, светкавични решения и чести посещения в съдилищата

Деспотичният Маринакис: над 30 уволнения, светкавични решения и чести посещения в съдилищата

  • 26 окт 2025 | 14:08
  • 12657
  • 2
Киву: Интер пропиля енергия в спорове с пейката на Наполи

Киву: Интер пропиля енергия в спорове с пейката на Наполи

  • 26 окт 2025 | 08:32
  • 2084
  • 0
Конте за дузпите, спречкването с Лаутаро и дългата ръка на Марота

Конте за дузпите, спречкването с Лаутаро и дългата ръка на Марота

  • 26 окт 2025 | 08:16
  • 3367
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 5:0 Берое, Кошмара продължи кошмара на гостите

ЦСКА 5:0 Берое, Кошмара продължи кошмара на гостите

  • 26 окт 2025 | 18:30
  • 52818
  • 111
Реал Мадрид 2:1 Барселона, Мбапе пропусна дузпа

Реал Мадрид 2:1 Барселона, Мбапе пропусна дузпа

  • 26 окт 2025 | 18:22
  • 23303
  • 70
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 12189
  • 5
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 11375
  • 9
Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 26810
  • 20
Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

  • 26 окт 2025 | 16:19
  • 14033
  • 3