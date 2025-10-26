Популярни
  • 26 окт 2025 | 15:33
  • 542
  • 0
Торино трябваше да прави пълен обрат срещу последния за втора поредна победа

Торино надделя над Дженоа с 2:1 в мач от осмия кръг на Серия А. За домакините успехът не дойде лесно, след като те изоставаха в резултата след едва седем минути игрово време, когато Мортен Торсби (7’) бе точен, но автогол на Стефан Сабели (63’) и точен изстрел на Гийермо Марипан (90’) в края на двубоя донесоха пълния обрат за възпитаниците на Марко Барони. Гостите успяха да излязат напред в резултата още в самото начало след отлична бърза атака и грешка в отбраната на “биковете”, от която се възползва Торби и реализира отблизо.

Домакините увеличиха натиска си и в крайна сметка след малко повече от час игра стигнаха до така желаното изравняване след автогол на Сабели, който не успя да се ориентира добре и в опит да пресече подаване от фланга с коляно прати кълбото в собствената си мрежа. Торинци успяха да отбележат втори гол в последната минута на редовното време след корнер, а Марипан с умел изстрел от точката за дузпа не остави шансове на Леали. В добавеното време играчите на Дженоа опитаха да се върнат в двубоя и дори пропуснаха няколко добри шанса, но и отличните изяви на Алберто Палеари ги лишиха поне от точката. За Торино това бе втори пореден успех и общо трети от началото на сезона. Дженоа продължава да е на дъното в класирането с едва три спечелени точки от три равенства.

