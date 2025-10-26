Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Почина големият боксьор Салим Салимов

Почина големият боксьор Салим Салимов

  • 26 окт 2025 | 11:55
  • 436
  • 1
Почина големият боксьор Салим Салимов

Бившият национал на България по бокс - Салим Салимов, почина на 43-годишна възраст. Един от най-елегантните и технични боксьори в представителния тим загуби битката с коварен тумор, съобщават от Спортната Джунгла във фейсбук.

Салим беше легенда на гр. Омуртаг и на българския бокс – многократен шампион на България и дългогодишен национален състезател при мъжете.

Талантът от Омуртаг, който разви своите умения под ръководството на Фикрет Ерджебов, спечели сребърен медал от световното първенство за юноши през 2000 г. През 2004-а той завоюва бронз на европейското първенство и се класира за олимпийските игри в Атина.

"С тъга съобщаваме за загубата на Салим Салимов. С огромно прискърбие научихме, че днес ни напусна нашият приятел – Салим Салимов, един изключително добър човек, вечно усмихнат и обичан от всички, които имаха щастието да го познават", написаха от Alexeev Boxing Promotions във Facebook.

Дългогодишният шампион на България в категория до 48 кг беше част от славното поколение боксьори заедно с братята Кубрат и Тервел Пулеви, Борис Георгиев, Спас Генов, Александър Владимиров, Детелин Далаклиев, Димитър Щилянов.

