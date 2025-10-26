5 световни рекорда бяха поставени на Световната купа в 25-метров басейн в Торонто

Популярни
  • 26 окт 2025 | 11:46
  • 157
  • 0
Австралийката Лани Палистър постави световен рекорд на 800 метра свободен стил на Световната купа по плуване на FINA в 25-метров басейн в Торонто (Канада).

Тя завърши дистанцията за 7:54.00 минути. Предишната световна рекордьорка беше най-успешната плувкиня в историята, американката Кейти Ледецки. На Световната купа през 2022 година в САЩ тя постигна време от 7:57,42 минути. 23-годишната Палистър спечели олимпийската титла с щафетата 4 по 200 метра свободен стил в Париж 2024. Тя е и 7-кратна световна шампионка, носителка на пет златни медала на Световното първенство в 25-метров басейн.

Нидерландецът Каспар Корбо постави ново върхово постижение на 200 метра бруст на същото състезание. Той завърши за 1:59,52 минути. Предишният рекорд принадлежеше на руснака Кирил Пригода (2:00,16 минути) от Световното първенство през 2018 година в Китай.

Американката Кейт Дъглас, австралийката Кайли МакКиоун и унгарецът Хуберт Кош също поставиха рекорди на турнира.

Дъглас постигна време от 49.93 секунди на 100 метра свободен стил, надминавайки собствения си рекорд (50.19), поставен на 19 октомври.

Кош счупи световния рекорд на 100 метра гръб - 48.16 секунди, а четирикратната олимпийска шампионка МакКиоун на 200 метра гръб - 1:57.33 минута.

Снимки: Gettyimages

