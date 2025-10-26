5 световни рекорда бяха поставени на Световната купа в 25-метров басейн в Торонто

Австралийката Лани Палистър постави световен рекорд на 800 метра свободен стил на Световната купа по плуване на FINA в 25-метров басейн в Торонто (Канада).

Тя завърши дистанцията за 7:54.00 минути. Предишната световна рекордьорка беше най-успешната плувкиня в историята, американката Кейти Ледецки. На Световната купа през 2022 година в САЩ тя постигна време от 7:57,42 минути. 23-годишната Палистър спечели олимпийската титла с щафетата 4 по 200 метра свободен стил в Париж 2024. Тя е и 7-кратна световна шампионка, носителка на пет златни медала на Световното първенство в 25-метров басейн.

Нидерландецът Каспар Корбо постави ново върхово постижение на 200 метра бруст на същото състезание. Той завърши за 1:59,52 минути. Предишният рекорд принадлежеше на руснака Кирил Пригода (2:00,16 минути) от Световното първенство през 2018 година в Китай.

Американката Кейт Дъглас, австралийката Кайли МакКиоун и унгарецът Хуберт Кош също поставиха рекорди на турнира.

👑 Your 2025 Swimming World Cup North American Tour Overall Champions!

🇭🇺 Hubert Kos and 🇺🇸 Kate Douglass claim the crown after three incredible stops of world-class racing! 💥

Дъглас постигна време от 49.93 секунди на 100 метра свободен стил, надминавайки собствения си рекорд (50.19), поставен на 19 октомври.

Кош счупи световния рекорд на 100 метра гръб - 48.16 секунди, а четирикратната олимпийска шампионка МакКиоун на 200 метра гръб - 1:57.33 минута.

Снимки: Gettyimages