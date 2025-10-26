Силен вятър променя трасето на мъжете в Зьолден

Силен вятър в горната част на пистата на глетчера Ретенбах накара организаторите на първия старт от програмата на СК за мъже в алпийските ски да променят трасето. Днес трябва да се проведе гигантски слалом, но заради силните пориви на вятъра стартът бе свален и така бе променено трасето, което ще бъде с по-малка дължина. Началото на състезанието е от 11 часа българско време. На старт застават 75 скиори, а всички се питат дали ще се повтори норвежкия триумф от миналата година, макар днес тук да не кара Олсен. Носителят на Големия кристален глобус през последните четири сезона Марко Одермат е с №3, а подкрупаният от огромна група фенове Лукас Пинейъро Бротен стартира веднага след нег.