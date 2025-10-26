Резултати от НХЛ

В нощта на 25-и срещу 26-и октомври (събота срещу неделя) се изиграха 13 мача от НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери в четирите дивизии са Монреал Канейдиънс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Ню Джърси Девилс (Столична).

Преди полунощ започнаха първите два мача. Ето техните крайни резултати:

Филаделфия Флайърс - Ню Йорк Айлъндърс 5:4*, след продължение и дузпи - 3:3 (0:1 1:1 2:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:1 при дузпите

Бостън Бруинс - Колорадо Аваланч 3:2 (2:1 1:0 0:1)

Останалите единадесет двубоя стартираха през новото денонощие. Ето и крайните им резултати.

Тампа Бей Лайтнинг - Анахайм Дъкс 4:3 (1:0 2:1 1:2)

Торонто Мейпъл Лийфс - Бъфало Сейбърс 4:3*, след продължение - 3:3 (1:1 1:1 1:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Минесота Уайлд - Юта Мамът 2:6 (1:3 1:0 0:3)

Флорида Пантърс - Вегас Голдън Найтс 3:0 (1:0 0:0 2:0)

Ванкувър Канъкс - Монреал Канейдиънс 3:4 (1:0 1:1 1:3)

Вашингтон Кепиталс - Отава Сенатърс 1:7 (0:1 0:3 1:3)

Детройт Ред Уингс - Сейнт Луис Блус 6:4 (0:2 3:2 3:0)

Питсбърг Пенгуинс - Кълъмбъс Блу Джакетс 6:7*, след продължения и дузпи - 4:4 (2:1 0:1 2:2) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:3 при дузпите

Далас Старс - Каролина Хърикейнс 3:2 (0:2 2:0 1:0)

Нашвил Предейтърс - Лос Анджелис Кингс 8:7*, след продължения и дузпи - 4:4 (1:1 2:2 1:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 4:3 при дузпите

Сиатъл Кракен - Едмънтън Ойлърс 3:2 (1:0 1:1 1:1)