Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 26 окт 2025 | 07:24
  • 157
  • 0
Резултати от НХЛ

В нощта на 25-и срещу 26-и октомври (събота срещу неделя) се изиграха 13 мача от НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери в четирите дивизии са Монреал Канейдиънс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Ню Джърси Девилс (Столична).

Преди полунощ започнаха първите два мача. Ето техните крайни резултати:

Филаделфия Флайърс - Ню Йорк Айлъндърс 5:4*, след продължение и дузпи - 3:3  (0:1 1:1 2:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:1 при дузпите

Бостън Бруинс - Колорадо Аваланч 3:2 (2:1 1:0 0:1)

Останалите единадесет двубоя стартираха през новото денонощие. Ето и крайните им резултати.

Тампа Бей Лайтнинг - Анахайм Дъкс 4:3 (1:0 2:1 1:2)

Торонто Мейпъл Лийфс - Бъфало Сейбърс 4:3*, след продължение - 3:3 (1:1 1:1 1:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Минесота Уайлд - Юта Мамът 2:6 (1:3 1:0 0:3)

Флорида Пантърс - Вегас Голдън Найтс 3:0 (1:0 0:0 2:0)

Ванкувър Канъкс - Монреал Канейдиънс 3:4 (1:0 1:1 1:3)

Вашингтон Кепиталс - Отава Сенатърс 1:7 (0:1 0:3 1:3)

Детройт Ред Уингс - Сейнт Луис Блус 6:4 (0:2 3:2 3:0)

Питсбърг Пенгуинс - Кълъмбъс Блу Джакетс 6:7*, след продължения и дузпи - 4:4 (2:1 0:1 2:2) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:3 при дузпите

Далас Старс - Каролина Хърикейнс 3:2 (0:2 2:0 1:0)

Нашвил Предейтърс - Лос Анджелис Кингс 8:7*, след продължения и дузпи - 4:4 (1:1 2:2 1:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 4:3 при дузпите

Сиатъл Кракен - Едмънтън Ойлърс 3:2 (1:0 1:1 1:1)

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Шарен парад в Зьолден, Одермат с трети номер

Шарен парад в Зьолден, Одермат с трети номер

  • 25 окт 2025 | 21:24
  • 1036
  • 0
Владимир Зографски беше дисквалифициран от състезанието в Клингентал

Владимир Зографски беше дисквалифициран от състезанието в Клингентал

  • 25 окт 2025 | 20:47
  • 850
  • 0
Австрийска радост на старта на сезона в Зьолден

Австрийска радост на старта на сезона в Зьолден

  • 25 окт 2025 | 15:08
  • 2387
  • 0
Овечкин само на гол от номер 900

Овечкин само на гол от номер 900

  • 25 окт 2025 | 13:18
  • 971
  • 0
Австрийка поведе след първия манш в Зьолден

Австрийка поведе след първия манш в Зьолден

  • 25 окт 2025 | 12:50
  • 1719
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 25 окт 2025 | 10:55
  • 395
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 105230
  • 216
Отново е време за "Ел Класико"

Отново е време за "Ел Класико"

  • 26 окт 2025 | 06:47
  • 1632
  • 0
Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

  • 26 окт 2025 | 01:13
  • 11007
  • 2
ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

  • 26 окт 2025 | 07:34
  • 269
  • 0
Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

  • 26 окт 2025 | 00:09
  • 33382
  • 113
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 13559
  • 1