  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
Борусия (Дортмунд) изтръгна драматична победа в последните секунди над Кьолн

  • 25 окт 2025 | 21:37
  • 2121
  • 0

Борусия (Дортмунд) победи изключително драматично с 1:0 новака Кьолн в сблъсъка на двата тима от Северен Рейн-Вестфалия от 8-ия кръг на Бундеслигата.

Въпреки тоталното превъзходство на “жълто-черните”, най-вече през втората част, тимът на Нико Ковач дълго време не успяваше да преодолее феноменалния в този мач страж на гостите Марвин Швебе и защитата пред него. В шестата минута от даденото дълго продължение обаче резервата Максимилиан Байер донесе победата за Борусия с късно попадение.

Така поне временно Дортмунд се изкачи на 3-а позиция, със седем точки зад лидера Байерн и две зад втория в класирането РБ Лайпциг. Новакът Кьолн пък засега остава на 8-о място в класирането.

Първото полувреме предложи интересни положения и пред двете врати. Гостите можеха да открият още в 6-ата минута, когато Ерик Мартел стреля с глава след корнер, но стражът на Дортмунд Грегор Кобел успя да спаси. Малко след това домакините отговориха с опасен блокиран удар на Валдемар Антон. В 19-ата минута пък дойде най-чистата ситуация дотук, когато нападателят на Кьолн Саид Ел Мала, който надбяга “жълто-черната” защита, но от чиста позиция стреля в аут.

В 34-ата минута пък стражът на “козлите” Марвин Швебе трябваше да показва класа и да спасява изстрел на Карим Адейеми. Последваха и неточни шутове на Ел Мала и Феликс Нмеча.

В началото на втората част голмайсторът на Дортмунд Серу Гираси се озова в чиста позиция, но стреля в тялото на Швебе, а в в 62-рата минута вратарят на Кьолн трябваше да спасява и изстрел отблизо на Нмеча. До края на срещата продължи и натискът на Борусия, но вратарят на “козлите” правеше чудеса от храброст, като спаси опасни удари и на Юлиан Риерсон и Юлиан Брант.

В последните минути бранителят на Кьолн Тимо Хюберс се контузи и нямаше как да продължи срещата, тъй като наставникът на “козлите” Лукас Квасньок вече бе извършил всичките си смени.

И когато изглеждаше, че гостите все пак ще успеят да си тръгнат с точката, резервата Максимилиан Байер дълбоко в добавеното време успя да взриви трибуните на “Сигнал Идуна Парк”. След изпълнение на корнер топката попадна в 23-годишния германски национал, който с прецизен диагонален удар най-после успя да преодолее Швебе и да донесе победата на Борусия с 1:0.

Снимки: Gettyimages

