Владимир Зографски беше дисквалифициран от състезанието в Клингентал

  • 25 окт 2025 | 20:47
  • 361
  • 0
Владимир Зографски беше дисквалифициран от състезанието в Клингентал

Българинът Владимир Зографски беше дисквалифициран от състезанието на голямата шанца в Клингентал (Германия) в последния кръг за сезона на лятната верига Гран при по ски скокове.

Победител в 11-ия кръг стана японецът Риою Кобаяши с опити от 144.0 и 134.0 метра и резултат 270.2 точки.

Представителят на домакините Филип Раймунд се нареди на второ място със 131.0 и 136.0 метра (262.9 точки). На трето място остана словенецът Домен Превц след резултат от 258.3 точки от опити 135.0 и 134.0 метра.

Владимир Зографски завърши на 20-то място в крайното класиране в лятната верига Гран при със 127 точки. Шампион след 11 кръга стана германецът Филип Раймунд с 490 точки.

