  Жирона
  2. Жирона
  3. Жирона и Овиедо сътвориха шестголово шоу в дербито на дъното

Жирона и Овиедо сътвориха шестголово шоу в дербито на дъното

  • 25 окт 2025 | 17:08
  • 598
  • 0

Жирона и Овиедо сътвориха истинско шоу в дербито на дъното и завършиха 3:3 в ранния мач от 10-тия кръг на Ла Лига. Гостите от Астурия поведоха с 0:2, след което последва пълен обрат за Жирона, главно заради резервите Кристиан Стуани и Азедин Унахи. В крайна сметка Овиедо успя да спаси точката дълбоко в добавеното време.

Така и двата отбора отново не успяха да запишат победа, като остават на дъното на таблицата - с по 7 точки.

Първото положение в мача бе за Жирона, когато след корнер в 11-ата минута Жоел Рока стреля, но ударът му бе спасен от стража на гостите Аарон Ескандел. Овиедо пък постепенно се активизира и първо Федерико Виняс стреля опасно с глава, но вратарят на каталунците Пауло Гасанига успя да избие. В 34-ата минута пък гостите получиха дузпа заради игра с ръка на Алекс Морено в наказателното си поле, при което и ВАР се намеси. Зад бялата точка застана Виняс, който откри - 0:1 за Овиедо.

През втората част тимът от Астурия успя да удвои аванса си. В 58-ата при корнер Хосе Саломон Рондон бе напълно забравен от защитата на домакините и венецуелецът отблизо с глава направи 0:2 за Овиедо. Тогава наставникът на домакините Мичел направи няколко промени в двубоя, които се оказаха ключови. Малко след второто попадение за гостите Жирона можеше веднага да върне едно попадение, но Ескандей спаси феноменално удар с глава на ветерана Кристиан Стуани, който току-що се бе появил в игра.

Все пак обаче каталунците получиха добър шанс да намалят резултата, след като с намеса на ВАР в тяхна полза бе отсъдена дузпа за нарушение на Леандер Дендонкер. Зад топката застана именно Стуани, който в 64-ата минута реализира от бялата точка - 1:2. Жирона продължи да натиска съперника си и двадесет минути по-късно стигна до равенството, след като друг от играчите от пейката -  Азедин Унахи, успя да изравни със страхотен изстрел от дистанция - 2:2.

Именно мароканецът бе в основата и на пълния обрат в двубоя, след като в последната минута бе фаулиран в наказателното поле на Овиедо, като последва третата дузпа в двубоя. Зад бялата точка отново застана Стуани, който пак бе безпогрешен и реализира втория си си гол в мача - 3:2 за Жирона. До края на срещата Овиедо обаче не се отказа да търси равенството и дълбоко в добавеното време бранителят Давид Кармо успя с добавка да оформи крайното 3:3 и да спаси точката за тима си.

Снимки: Imago

