  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Пишещият история Дончич: Искам да побеждавам във всеки мач

Пишещият история Дончич: Искам да побеждавам във всеки мач

  • 25 окт 2025 | 17:27
  • 440
  • 0
Пишещият история Дончич: Искам да побеждавам във всеки мач

Лука Дончич поведе Лос Анджелис Лейкърс към победа срещу Минесота Тимбъруулвс със 128:110. Той отбеляза 49 точки и даде заявка, че този сезон ще бъде упорит в стремежа си да доведе франчайза от Града на ангелите до шампионски пръстен. След мача 26-годишният словенец беше доволен от представянето си и словоохотлив.

Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс
Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс

"През второто полувреме ме атакуваха доста, а аз исках да контролирам мача. Невинаги мога да кажа това, но днес успях. Началото на сезона е отлично, но щях да съм още по-щастлив, ако бяхме спечелили и първия мач. Чувствам се отлично и искам да побеждавам във всеки мач", сподели Лука Дончич.

Миналата година "Езерняците" бяха победени в плейофите именно от Минесота, затова журналистите попитаха Лука Дончич дали това го е мотивирало особено. "Не мислех за това, просто исках да забравя как завършихме миналия сезон. Това беше едва вторият мач за сезона, ще се срещнем още няколко пъти, всеки път ще бъде истинска малка битка", коментира звездният гард-крило.

След мача срещу Минесота, представянето на словенеца беше похвалено и от треньора на Лейкърс Джей Джей Редик: "Отлично контролираше мача. Имахме нужда от неговите точки в началото. Те вкарваха, ние правехме някои грешки в защита, но Лука след това стана безкористен и страхотно раздаваше пасове на съотборниците си".

В същото време Дончич стана и първият играч в историята на НБА, постигнал 40+ точки, 10+ борби и 5+ асистенции в първите си два мача за сезона в лигата.

Снимки: Gettyimages

