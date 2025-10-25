Пишещият история Дончич: Искам да побеждавам във всеки мач

Лука Дончич поведе Лос Анджелис Лейкърс към победа срещу Минесота Тимбъруулвс със 128:110. Той отбеляза 49 точки и даде заявка, че този сезон ще бъде упорит в стремежа си да доведе франчайза от Града на ангелите до шампионски пръстен. След мача 26-годишният словенец беше доволен от представянето си и словоохотлив.

Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс

"През второто полувреме ме атакуваха доста, а аз исках да контролирам мача. Невинаги мога да кажа това, но днес успях. Началото на сезона е отлично, но щях да съм още по-щастлив, ако бяхме спечелили и първия мач. Чувствам се отлично и искам да побеждавам във всеки мач", сподели Лука Дончич.

Миналата година "Езерняците" бяха победени в плейофите именно от Минесота, затова журналистите попитаха Лука Дончич дали това го е мотивирало особено. "Не мислех за това, просто исках да забравя как завършихме миналия сезон. Това беше едва вторият мач за сезона, ще се срещнем още няколко пъти, всеки път ще бъде истинска малка битка", коментира звездният гард-крило.

LUKA MF DONCIC TONIGHT:



49 POINTS

11 REBOUNDS

8 ASSISTS

14/23 FGM

35 MINUTES



MAN ON A MISSION. 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rHPQN3faxZ — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 25, 2025

След мача срещу Минесота, представянето на словенеца беше похвалено и от треньора на Лейкърс Джей Джей Редик: "Отлично контролираше мача. Имахме нужда от неговите точки в началото. Те вкарваха, ние правехме някои грешки в защита, но Лука след това стана безкористен и страхотно раздаваше пасове на съотборниците си".

Luka Dončić becomes the FIRST player in NBA history to open a season with back-to-back games of 40+ points, 10+ rebounds and 5+ assists! https://t.co/HIXIBBNqFo pic.twitter.com/IzYjbiWpPa — NBA History (@NBAHistory) October 25, 2025

В същото време Дончич стана и първият играч в историята на НБА, постигнал 40+ точки, 10+ борби и 5+ асистенции в първите си два мача за сезона в лигата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages