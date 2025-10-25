Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ан Ли и Лулу Сун ще спорят за титлата на турнира в Китай

Ан Ли и Лулу Сун ще спорят за титлата на турнира в Китай

  • 25 окт 2025 | 15:29
  • 398
  • 0
Ан Ли и Лулу Сун ще спорят за титлата на турнира в Китай

Втората поставена Ан Ли (САЩ) се класира за финала на турнира по тенис УТА 250 на твърди кортове в Гуанчжоу (Китай) с награден фонд 275 094 долара.

Ли отстрани на полуфиналите Шуай Чжан (Китай) с 5:2 и отказ на съперничката й поради контузия.

Американката ще играе за титлата срещу Лулу Сун (Нова Зеландия), която се наложи над квалификантка Клеър Лу (САЩ) с 6:0, 7:6(3) за близо два часа игра.

Сун доминираше в първия сет, а във втория пропиля аванс от 4:2 преди да затвори мача след тайбрек.

Лулу Сун има две победи в два мача срещу Ан Ли на твърди кортове през 2023 и 2024 година.

Следвай ни:

Още от Тенис

Василев с ново поражение на младежките финали на ITF

Василев с ново поражение на младежките финали на ITF

  • 25 окт 2025 | 13:02
  • 643
  • 0
Бенчич срещу Носкова на финала в Токио

Бенчич срещу Носкова на финала в Токио

  • 25 окт 2025 | 11:22
  • 384
  • 0
Страхотен дуел на полуфиналите във Виена

Страхотен дуел на полуфиналите във Виена

  • 25 окт 2025 | 11:17
  • 427
  • 0
Диа Евтимова се класира за финала на двойки на турнир в САЩ

Диа Евтимова се класира за финала на двойки на турнир в САЩ

  • 25 окт 2025 | 09:43
  • 824
  • 0
Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

  • 25 окт 2025 | 09:19
  • 9726
  • 2
Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки в Мексико

Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки в Мексико

  • 25 окт 2025 | 08:10
  • 666
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Добруджа, доста промени в състава на "сините"

11-те на Левски и Добруджа, доста промени в състава на "сините"

  • 25 окт 2025 | 16:49
  • 686
  • 0
Славия 0:0 Черно море, греда и голям пропуск на варненци

Славия 0:0 Черно море, греда и голям пропуск на варненци

  • 25 окт 2025 | 16:31
  • 7456
  • 12
Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

  • 25 окт 2025 | 14:56
  • 15164
  • 20
Съставите на Челси и Съндърланд

Съставите на Челси и Съндърланд

  • 25 окт 2025 | 16:23
  • 871
  • 0
Нови четири мача във Втора лига - Марек вкара в Петрич

Нови четири мача във Втора лига - Марек вкара в Петрич

  • 25 окт 2025 | 15:56
  • 32593
  • 9
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 4596
  • 1