Силвия Рашкова постави 5 рекорда на Световното по свободно гмуркане

Силвия Рашкова постави 5 национални рекорда в 4 дисциплини по време на Световното първенство по свободно гмуркане в Кипър и последващото дълбочинно състезание. По този начин Силвия държи националните рекорди във всички дълбочинни дисциплини, като общо рекордите и стават 13.

В първия ден на световното първенство, тя постави национален рекорд в дисциплината CNF (постоянно тегло без плавници), където до момента не се беше състезавала.

По време на втория си състезателен старт, Силвия обяви 60 метра постоянно тегло с 2 плавника (CWTB), но срещна препятствия с изравняването на налягането и термоклина на дълбочина, поради което се наложи да обърне на 54 метра, което и донесе жълт картон.

Третият състезателен ден беше в дисциплината FIM - свободно потапяне (издърпване по въже надолу и нагоре), където Силвия заяви 64 метра дълбочина. Тя изпита известни затруднения заради течение в дълбочина, но успя за дапази самоконтрол и с успешното гмуркане спечели втория си национален рекорд за състезанието.

Четвъртият състезателен ден беше в дисциплината CWT (постоянно тегло), където успешно гмуркане на 60 метра донесе бял картон и трети национален рекорд на Силвия.

Веднага след края на Световното първенство започна и последващото състезание, в което Силвия Рашкова направи 2 успешни старта в дисциплината CWTB, съответно на 64 и 67 метра дълбочина, което бяха национални рекорди, а 67 метра беше и най-доброто и лично постижение.

Бел.а. Силвия Рашкова е инструктор по свободно гмуркане в единственото училище по свободно гмуркане в България - Seanomad Freediving School.

Преди 6 години тя оставя корпоративния свят на заден план и се започва да преподава като основна дейност. Иска да показва на все повече хора колко красив и благодарен е подводния свят и колко много може да ни научи за ежедневието ни.