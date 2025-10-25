Популярни
Какво се случва с капитана на Сърбия? Оправи се от контузията, но не играе за Клипърс, треньорът му със странно обяснение

  • 25 окт 2025 | 14:44
  • 325
  • 0

Неясна е ситуацията около неучастието на Богдан Богданович в мачовете на Лос Анджелис Клипърс. Тимът от Калифорния започна новия сезон в НБА с победа и загуба, а капитанът на националния отбор на Сърбия не игра нито секунда в нито един от двата мача.

По повод контузията на опитния гард на ЕвроБаскет 2025, заради която той трябваше да напусне преждевременно турнира, журналисти попитаха треньора на Клипърс Тайрън Лу каква е причината сърбинът да не играе, след като възстановяването му е приключило.

Лу, изключително лаконичен, се ограничи до една фраза: "Комуникацията".

Треньорът на Клипърс дори даде същия отговор няколко пъти, а когато беше попитан дали това означава, че Богданович няма да бъде на терена в близко бъдеще, той отговори: "Да".

Снимки: Gettyimages

