  • 26 окт 2025 | 06:51
Голямо дерби в Ботевград в четвъртия кръг на Sesame НБЛ

Балкан приема Рилски спортист в "Арена Ботевград" днес в интригуващ сблъсък от четвъртия кръг на Sesame НБЛ между два от водещите ни отбори. Двубоят започва в 13:00 часа.

През миналия сезон клубът от Самоков постигна три победи от три мача срещу ботевградчани в редовния сезон, но бе елиминаран от Балкан в турнира за Купата на България.

Днес момчетата на Васил Христов със сигурност ще искат да запишат първа шампионатна победа над Рилецо от известно време насам. Балкан ще е допълнително мотивиран да се върне на пътя на победите и заради загубата си в миналия кръг от Спартак Плевен. Ботевградчани са с две победи и поражение през сезона дотук в Sesame НБЛ.

Рилски спортист пък е един от двата тима без загуба към днешна дата в родното първенство. Тимът на Любомир Киров и Берое Стара Загора са с по 3 успеха от 3 срещи. Шампионите със сигурност ще се опитат да вземат четвърта поредна победа в първенството, при това на територията на един от големите си съперници.

