Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Уембаняма засенчи Зайън при победата на Спърс

Уембаняма засенчи Зайън при победата на Спърс

  • 25 окт 2025 | 12:10
  • 343
  • 0
Уембаняма засенчи Зайън при победата на Спърс

Виктор Уембаняма записа 29 точки, 11 борби и 9 чадъра, преди да излезе за пет лични нарушения в продължението, а Сан Антонио Спърс успяха да удържат победата над Ню Орлиънс Пеликанс със 120:116.

Девин Васел, който реализира 23 точки, вкара тройка в продължението, а Джулиан Шампани добави още една малко след това, за да даде на Спърс преднина от 116:110, от която Пеликанс не успяха да се възстановят.

Зайън Уилямсън беше най-добър за Ню Орлиънс с 27 точки и 10 борби. Той изравни резултата на 107:107 с един точен наказателен удар 12 секунди преди края на редовното време, но пропусна втория, който можеше да им даде преднина.

Мачът влезе в продължение, след като Уембаняма, пазен отблизо от Уилямсън, пропусна флоутър със сирената.

В продължението обаче Уембаняма откри с мощна забивка, а след това направи последния си чадър, спирайки изстрел на Трей Мърфи.

Люк Корнет добави 14 точки и 12 борби за Спърс, като спечели 9 от пропуските на съотборниците си, помагайки на Сан Антонио да завърши с 20 нападателни борби и 26 точки от втори шанс.

Стефон Касъл реализира 16 точки за Спърс, включително тройка 19,8 секунди преди края на редовното време.

Дилън Харпър вкара 7 от общо 13-те си точки по време на решителната серия от 14:0 в последната четвърт, с която Сан Антонио поведе със 100:94.

Трей Мърфи завърши с 24 точки и 10 борби за Ню Орлиънс, а Джордан Пуул добави 21 точки. Новобранците на Пеликанс – Дерик Куийн и Джеремая Фиърс – записаха съответно 15 и 13 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс

Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс

  • 25 окт 2025 | 09:49
  • 1011
  • 0
Вукотич: Надявам се да зарадваме публиката и срещу Балкан

Вукотич: Надявам се да зарадваме публиката и срещу Балкан

  • 25 окт 2025 | 02:42
  • 1120
  • 0
Фенербахче спечели голямото турско дерби

Фенербахче спечели голямото турско дерби

  • 25 окт 2025 | 00:35
  • 1330
  • 0
Болоня шокира Евролигата и прегази Панатинайкос

Болоня шокира Евролигата и прегази Панатинайкос

  • 25 окт 2025 | 00:24
  • 1514
  • 0
Апоел е сам на върха в Евролигата

Апоел е сам на върха в Евролигата

  • 25 окт 2025 | 00:01
  • 3208
  • 0
Три победи за гостите и сензационен резултат в днешните мачове от Евролигата

Три победи за гостите и сензационен резултат в днешните мачове от Евролигата

  • 24 окт 2025 | 23:27
  • 3915
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Септември, червен картон за домакините

Ботев (Враца) 0:0 Септември, червен картон за домакините

  • 25 окт 2025 | 12:58
  • 1173
  • 1
Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 8379
  • 34
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 6482
  • 12
"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 08:52
  • 9356
  • 6
Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

  • 25 окт 2025 | 09:19
  • 6714
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 10989
  • 9