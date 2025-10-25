Уембаняма засенчи Зайън при победата на Спърс

Виктор Уембаняма записа 29 точки, 11 борби и 9 чадъра, преди да излезе за пет лични нарушения в продължението, а Сан Антонио Спърс успяха да удържат победата над Ню Орлиънс Пеликанс със 120:116.

Девин Васел, който реализира 23 точки, вкара тройка в продължението, а Джулиан Шампани добави още една малко след това, за да даде на Спърс преднина от 116:110, от която Пеликанс не успяха да се възстановят.

Зайън Уилямсън беше най-добър за Ню Орлиънс с 27 точки и 10 борби. Той изравни резултата на 107:107 с един точен наказателен удар 12 секунди преди края на редовното време, но пропусна втория, който можеше да им даде преднина.

Мачът влезе в продължение, след като Уембаняма, пазен отблизо от Уилямсън, пропусна флоутър със сирената.

В продължението обаче Уембаняма откри с мощна забивка, а след това направи последния си чадър, спирайки изстрел на Трей Мърфи.

Люк Корнет добави 14 точки и 12 борби за Спърс, като спечели 9 от пропуските на съотборниците си, помагайки на Сан Антонио да завърши с 20 нападателни борби и 26 точки от втори шанс.

Стефон Касъл реализира 16 точки за Спърс, включително тройка 19,8 секунди преди края на редовното време.

Дилън Харпър вкара 7 от общо 13-те си точки по време на решителната серия от 14:0 в последната четвърт, с която Сан Антонио поведе със 100:94.

Трей Мърфи завърши с 24 точки и 10 борби за Ню Орлиънс, а Джордан Пуул добави 21 точки. Новобранците на Пеликанс – Дерик Куийн и Джеремая Фиърс – записаха съответно 15 и 13 точки.

Снимки: Gettyimages