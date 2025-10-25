Популярни
  Бенчич срещу Носкова на финала в Токио

Бенчич срещу Носкова на финала в Токио

  • 25 окт 2025 | 11:22
  • 158
  • 0
Олимпийската шампионка от Токио 2020 и номер 5 в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) и чехкинята Линда Носкова ще играят на финала на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 500 "Торай Пан Пасифик" в японската столица Токио с награден фонд от малко над 1 милион долара.

Бенчич победи американката София Кенин в оспорвана битка от три сета, печелeйки със 7:6(5), 3:6, 6:2 за 2:15 часа.

Това е втори финал за швейцарката в Токио, 10 години след като тя стана вицешампионка едва 18-годишна. Победата я изпраща и на 10-ия й финал в кариерата и втори за сезона, след като спечели титлата от WTA 500 в Абу Даби през февруари.

В първия сет нямаше пробиви, а Бенчич спечели след тайбрек, но загуби втората част. В третия решителен сет тя поведе с 4:1 и след още един брейк затвори двубоя с първия си мачбол.

"Беше много труден мач, със сигурност. Наистина съм изтощена в този момент. Не знам как успях. Просто се опитах да съкратя точките, да поема повече рискове и да се опитам да се справя. За щастие, днес се получи по моя начин", каза тя след двубоя.

На финала утре Бенчич ще се изправи срещу Линда Носкова, след като Елена Рибакина (Казахстан) се оттегли преди полуфиналния им мач.

