  Тенис
  2. Тенис
  Страхотен дуел на полуфиналите във Виена

Страхотен дуел на полуфиналите във Виена

  25 окт 2025 | 11:17
  • 201
  • 0
Страхотен дуел на полуфиналите във Виена

Лоренцо Музети се класира за полуфиналите на тенис турнира на твърди кортове АТР 500 във Виена. Поставеният под номер 4 италианец победи с 6:3, 6:4 Корентен Муте от Франция. Срещата продължи 1:42 часа.

Следващият съперник на Музети ще бъде шампионът от 2021 година Александър Зверев. Германецът, който е поставен под номер 2, достигна до предпоследната фаза без игра, след като противникът му Талон Грийкспор (Нидерландия) се отказа от участие заради проблеми с гърба.

С продължаването си напред Зверев спечели право на участие във финалния турнир на АТП през сезона, от който има две титли (2018 и 2021 година). Яник Синер, Карлос Алкарас, Новак Джокович също ще играят в Торино между 9 и 16 ноември.

