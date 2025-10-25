Популярни
Тежко изпитание очаква Доростол след разгрома над Аксаково

  • 25 окт 2025 | 10:08
  • 237
Доростол Силистра гостува на Волов-Шумен 2007 в мач от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига. Двубоят ще се изиграе в събота от 14 часа на стадион „Панайот Волов“ в Шумен.

Срещата идва седмица след разгромния успех на силистренци с 4:0 над Аксаково у дома, който върна отбора в правия път след две грешни стъпки. Победата беше под номер пет от девет срещи за Доростол от началото на сезон 2025/26 в шампионата.

„Настроението е положително след изразителната победа. Настройваме се да се опитаме да вземем нещо в Шумен. Ние си следваме нашия план. Мога да кажа, че за момента той върви добре. Предстои труден мач за нас. Те са един доста добър отбор, така че се готвим за сериозна среща“, сподели старши треньорът на тима Деян Дечев преди утрешната среща. Той говори за официалния сайт на Доростол Силистра.

Волов-Шумен 2007 игра четири дни по-късно, след като двубоят му срещу Лудогорец III (Разград) беше преместен за сряда и загуби с 1:3 своята визита.

„Надяваме се да има умора в тях. За нас е положително, че играещият им треньор е наказан, но Шумен имат достатъчно добри футболисти, за да се опитат да вземат победата. Ние ще си търсим нашите шансове. Това е началото на серия от мачове срещу коварни отбори. След сблъсъка в Шумен, играем с Дончево, Лудогорец, с Нови пазар отложен мач. Всички те са от добрите отбори в групата. А и цикълът става доста сгъстен“, завърши наставникът на Доростол.

