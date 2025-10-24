Състезатели по борба от Германия пристигат в Перник

Осем състезатели по борба от Германия ще пристигнат в Перник, за да проведат съвместни тренировки с местни борци, съобщи за БТА председателят на клуб по борба "Миньор" Иво Ангелов.

„Аз се борех дълги години там. Изградили сме добро партньорство между отбора на Аделхаузен и Миньор – Перник. Ще дойдат част от състезателите от Германия. Тук ще проведем съвместни тренировки“, каза Ангелов.

Той допълни, че на 28 октомври (вторник) ще се проведат и съвместни борби в зала „Дружба“. По този повод покана са получили и шампиони на България, които ще обменят опит с германските състезатели.

Иво Ангелов добави, че не знае доколко германците познават България, но се надява чрез престоя си да видят най-доброто от страната и от град Перник. В рамките на четири дни в програмата са включени съвместните тренировки и схватки, както и обиколка на столицата София и на миньорския град, дегустация на традиционни ястия и други.

Председателят на пернишкия клуб съобщи още, че в треньорския екип е привлечен Ивайло Съйков – европейски вицешампион за юноши. Двамата с Ангелов се познават от националния отбор. Съйков е завършил Националната спортна академия с профил "треньор по борба“.

„Той е млад и амбициозен, не се плаши от работа – човек, който иска да постига високи цели“, така описа Ангелов своя колега треньор в клуб "Миньор".

В треньорския екип вече влизат имена като Бисер Георгиев, който е старши треньор, Веселин Цветков, Румен Савчев, Иво Ангелов, Ивайло Съйков и кондиционният треньор Алекс Мишев, каза още председателят на клуба по борба.