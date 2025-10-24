ДиАндре Джордан подписа с Ню Орлиънс Пеликанс

Свободният агент ДиАндре Джордан подписа едногодишен договор с тима на Ню Орлиънс Пеликанс, съобщи ESPN, позовавайки се на агента на играча Джеф Шварц. Сделката е на стойност 3,6 милиона долара, което е около ветеранския минимум.

За 37-годишния център това ще бъде осми отбор в кариерата и негов 18-и сезон в Националната баскетболна асоциация. През последните три години Джордан игра за Денвър Нъгетс, където бе резерва на суперзвездата Никола Йокич. Със "Златните буци" той спечели титлата през 2023 година. През 2017 година Джордан игра в "Мача на звездите", а година по-рано бе избран и в "Идеалния отбор на НБА" за сезона.

Освен екипите на Ню Орлиънс и Денвър, центърът е носил и тези на Лос Анджелис Клипърс, Далас Маверикс, Ню Йорк Никс, Бруклин Нетс, Лос Анджелис Лейкърс и Филаделфия 76ърс.