Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Дреймонд Грийн е изиграл ключова роля, за да се откаже Голдън Стейт от привличането на Лаури Марканен

Дреймонд Грийн е изиграл ключова роля, за да се откаже Голдън Стейт от привличането на Лаури Марканен

  • 24 окт 2025 | 15:51
  • 414
  • 0
Дреймонд Грийн е изиграл ключова роля, за да се откаже Голдън Стейт от привличането на Лаури Марканен

35-годишният Дреймонд Грийн е блокирал сделка на настоящия си отбор Голдън Стейт Уориърс за звездата на Юта Джаз Лаури Марканен, твърди специализираното издание basketnews.com, позовавайки се на ESPN.

Ветеранът е изиграл ключова роля за това Уориърс да не реализират потенциален трансфер на финландския национал преди крайния срок. Грийн е посъветвал ръководството на Голдън Стейт, че цената за привличането на Лаури Марканен - множество избори в драфта и млади състезатели - е твърде висока за един играч.

"Голям фен съм на играта на Марканен. Но мисля, че ако искате да направите нещо толкова мащабно, по-добре да сте сигурни, че това е правилният ход", цитира ESPN част от думите на Дреймонд Грийн.

По-късно посланието му било подкрепено от Стеф Къри и старши треньора Стив Кър.

Грийн реализира 13 точки, 8 борби и 8 асистенции за победата на Голдън Стейт Уориърс над Денвър със 137:131 в двубой от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) през изминалата нощ.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Спартак Плевен ще участва в Европейската младежка лига за първи път в историята си

Спартак Плевен ще участва в Европейската младежка лига за първи път в историята си

  • 24 окт 2025 | 14:19
  • 760
  • 0
Карина Константинова и Келтерн с трета поредна победа в Еврокъп

Карина Константинова и Келтерн с трета поредна победа в Еврокъп

  • 24 окт 2025 | 11:08
  • 525
  • 0
Стеф Къри открадна шоуто в зрелищен дуел с Аарън Гордън

Стеф Къри открадна шоуто в зрелищен дуел с Аарън Гордън

  • 24 окт 2025 | 10:28
  • 3062
  • 0
Нова драма с продължения и нов успех за Оклахома в повторение на финала срещу Индиана

Нова драма с продължения и нов успех за Оклахома в повторение на финала срещу Индиана

  • 24 окт 2025 | 06:57
  • 818
  • 0
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 12114
  • 3
Василие Мицич: Минали са само шест мача, сезонът е дълъг

Василие Мицич: Минали са само шест мача, сезонът е дълъг

  • 24 окт 2025 | 01:34
  • 1545
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

  • 24 окт 2025 | 16:54
  • 11012
  • 5
11-те на Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив)

11-те на Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив)

  • 24 окт 2025 | 16:39
  • 2131
  • 0
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 4755
  • 6
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 10070
  • 21
Втора лига на живо: Мони Чатов от ЦСКА II наказа Фратрия

Втора лига на живо: Мони Чатов от ЦСКА II наказа Фратрия

  • 24 окт 2025 | 17:10
  • 4070
  • 1
Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

  • 24 окт 2025 | 14:25
  • 4784
  • 5