Дреймонд Грийн е изиграл ключова роля, за да се откаже Голдън Стейт от привличането на Лаури Марканен

35-годишният Дреймонд Грийн е блокирал сделка на настоящия си отбор Голдън Стейт Уориърс за звездата на Юта Джаз Лаури Марканен, твърди специализираното издание basketnews.com, позовавайки се на ESPN.

Ветеранът е изиграл ключова роля за това Уориърс да не реализират потенциален трансфер на финландския национал преди крайния срок. Грийн е посъветвал ръководството на Голдън Стейт, че цената за привличането на Лаури Марканен - множество избори в драфта и млади състезатели - е твърде висока за един играч.

"Голям фен съм на играта на Марканен. Но мисля, че ако искате да направите нещо толкова мащабно, по-добре да сте сигурни, че това е правилният ход", цитира ESPN част от думите на Дреймонд Грийн.

По-късно посланието му било подкрепено от Стеф Къри и старши треньора Стив Кър.

Грийн реализира 13 точки, 8 борби и 8 асистенции за победата на Голдън Стейт Уориърс над Денвър със 137:131 в двубой от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) през изминалата нощ.