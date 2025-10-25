Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Манчестър Юнайтед иска да надгради след победата на "Анфийлд"

Манчестър Юнайтед иска да надгради след победата на "Анфийлд"

  • 25 окт 2025 | 05:30
  • 223
  • 0
Манчестър Юнайтед иска да надгради след победата на "Анфийлд"

Манчестър Юнайтед и Брайтън ще се изправят един срещу друг в мач от 9-ия кръг на английската Премиър лийг. Двубоят на "Олд Трафорд" започва в 19:30 часа и ще бъде ръководен от Антъни Тейлър.

Двата отбора са съседи в класирането, като домакините заемат 9-о място с 13 точки, а гостите са 10-и с 12 точки. Юнайтед ще се стреми към трета поредна шампионатна победа.

Манчестър Юнайтед демонстрира непостоянна форма през последните седмици, като записа три победи и две загуби в най-скорошните си пет мача. "Червените дяволи" впечатлиха с победа като гост срещу Ливърпул (2:1), а преди това спечелиха у дома срещу Съндърланд (2:0). Преди тези резултати отборът претърпя загуба от Брентфорд (1:3), надделя над Челси (2:1) и беше разгромен с 0:3 от градския си съперник Манчестър Сити.

Брайтън, от своя страна, е в по-добра форма с три победи и две равенства в последните си пет мача. "Чайките" победиха Нюкасъл (2:1), завършиха наравно с Уулвърхамптън (1:1) и респектираха с победа като гост срещу Челси (3:1). В "Карабао Къп" тимът срази Барнзли (6:0), а преди това завърши наравно с Тотнъм (2:2) в първенството.

Манчестър Юнайтед заема 9-о място в класирането с 13 точки от 8 изиграни мача, с голова разлика 11:12. Брайтън е само на точка разлика зад "червените дяволи", на 10-а позиция с 12 точки и голова разлика 12:11.

Интересното е, че двата отбора имат почти идентични показатели, но с обърнати стойности при головете. Победа за домакините би ги изстреляла потенциално към 7-о място, докато успех за гостите би им позволил да изпреварят Юнайтед в класирането.

Манчестър Юнайтед разчита на добрата форма на Брайън Мбемо, който се разписа при победата над Ливърпул и има общо 2 гола и 1 асистенция за сезона. Нападателят демонстрира стабилна игра, като е отправил 21 удара, 8 от които точни. Расмус Хойлунд и Джошуа Зиркзее се очаква да бъдат на разположение за мача, което дава повече опции в нападение на мениджъра Рубен Аморим. Бруно Фернандеш остава ключовата фигура в средата на терена.

Брайтън ще разчита на Жоржиньо Рютер, който има добри спомени от "Олд Трафорд", след като се разписа при последната визита на отбора там през януари 2025 г. Янкуба Минте също е сред играчите, които могат да създадат проблеми на защитата на домакините. Каору Митома се завърна от контузия и се очаква да бъде в състава за мача. Дани Уелбек, бивш играч на Юнайтед, ще има допълнителна мотивация срещу "червените дяволи".

Последната среща между двата отбора се състоя на 19 януари 2025 г. на "Олд Трафорд" в мач от 22-ия кръг на Премиър лийг, като Брайтън спечели с 3:1. Янкуба Минте откри резултата още в 5-ата минута, а Каору Митома (60') и Жоржиньо Рютер (76') оформиха крайния резултат. За домакините единственото попадение беше дело на Бруно Фернандеш от дузпа.

Това беше поредна победа на "чайките" на "Олд Трафорд", като Брайтън има отлични резултати срещу Манчестър Юнайтед през последните години.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Втора поредна засечка за Андерлехт

Втора поредна засечка за Андерлехт

  • 25 окт 2025 | 04:08
  • 598
  • 0
Бастунов получи шанс, но Визела се срина в края

Бастунов получи шанс, но Визела се срина в края

  • 25 окт 2025 | 03:46
  • 700
  • 0
Ди Мария класира Росарио Сентрал за Копа Либертадорес

Ди Мария класира Росарио Сентрал за Копа Либертадорес

  • 25 окт 2025 | 04:47
  • 1185
  • 0
Нант излъга Париж ФК като гост

Нант излъга Париж ФК като гост

  • 25 окт 2025 | 03:07
  • 679
  • 0
Платини: Внучките ми ходеха на училище и чуваха: „Дядо ти е корумпиран“

Платини: Внучките ми ходеха на училище и чуваха: „Дядо ти е корумпиран“

  • 25 окт 2025 | 02:35
  • 946
  • 0
Модрич: Вината е изцяло наша

Модрич: Вината е изцяло наша

  • 25 окт 2025 | 02:09
  • 1053
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 326
  • 0
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 304
  • 0
Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

  • 25 окт 2025 | 07:10
  • 333
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 1704
  • 4
Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

  • 24 окт 2025 | 23:25
  • 15000
  • 0
Нефтохимик шокира Левски в София

Нефтохимик шокира Левски в София

  • 24 окт 2025 | 20:51
  • 25809
  • 4