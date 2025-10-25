Манчестър Юнайтед иска да надгради след победата на "Анфийлд"

Манчестър Юнайтед и Брайтън ще се изправят един срещу друг в мач от 9-ия кръг на английската Премиър лийг. Двубоят на "Олд Трафорд" започва в 19:30 часа и ще бъде ръководен от Антъни Тейлър.



Двата отбора са съседи в класирането, като домакините заемат 9-о място с 13 точки, а гостите са 10-и с 12 точки. Юнайтед ще се стреми към трета поредна шампионатна победа.

Манчестър Юнайтед демонстрира непостоянна форма през последните седмици, като записа три победи и две загуби в най-скорошните си пет мача. "Червените дяволи" впечатлиха с победа като гост срещу Ливърпул (2:1), а преди това спечелиха у дома срещу Съндърланд (2:0). Преди тези резултати отборът претърпя загуба от Брентфорд (1:3), надделя над Челси (2:1) и беше разгромен с 0:3 от градския си съперник Манчестър Сити.



Брайтън, от своя страна, е в по-добра форма с три победи и две равенства в последните си пет мача. "Чайките" победиха Нюкасъл (2:1), завършиха наравно с Уулвърхамптън (1:1) и респектираха с победа като гост срещу Челси (3:1). В "Карабао Къп" тимът срази Барнзли (6:0), а преди това завърши наравно с Тотнъм (2:2) в първенството.

Манчестър Юнайтед заема 9-о място в класирането с 13 точки от 8 изиграни мача, с голова разлика 11:12. Брайтън е само на точка разлика зад "червените дяволи", на 10-а позиция с 12 точки и голова разлика 12:11.



Интересното е, че двата отбора имат почти идентични показатели, но с обърнати стойности при головете. Победа за домакините би ги изстреляла потенциално към 7-о място, докато успех за гостите би им позволил да изпреварят Юнайтед в класирането.

Манчестър Юнайтед разчита на добрата форма на Брайън Мбемо, който се разписа при победата над Ливърпул и има общо 2 гола и 1 асистенция за сезона. Нападателят демонстрира стабилна игра, като е отправил 21 удара, 8 от които точни. Расмус Хойлунд и Джошуа Зиркзее се очаква да бъдат на разположение за мача, което дава повече опции в нападение на мениджъра Рубен Аморим. Бруно Фернандеш остава ключовата фигура в средата на терена.



Брайтън ще разчита на Жоржиньо Рютер, който има добри спомени от "Олд Трафорд", след като се разписа при последната визита на отбора там през януари 2025 г. Янкуба Минте също е сред играчите, които могат да създадат проблеми на защитата на домакините. Каору Митома се завърна от контузия и се очаква да бъде в състава за мача. Дани Уелбек, бивш играч на Юнайтед, ще има допълнителна мотивация срещу "червените дяволи".

Последната среща между двата отбора се състоя на 19 януари 2025 г. на "Олд Трафорд" в мач от 22-ия кръг на Премиър лийг, като Брайтън спечели с 3:1. Янкуба Минте откри резултата още в 5-ата минута, а Каору Митома (60') и Жоржиньо Рютер (76') оформиха крайния резултат. За домакините единственото попадение беше дело на Бруно Фернандеш от дузпа.



Това беше поредна победа на "чайките" на "Олд Трафорд", като Брайтън има отлични резултати срещу Манчестър Юнайтед през последните години.

Снимки: Imago