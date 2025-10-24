Ледена писта за първия старт от СК в Зьолден

Ден преди първия старт за СК в алпийските ски тече трескава подготовка в Зьолден.
Валя сняг през ноща и духа силен вятър, като прогнозата за събота е същата.
Състезателите поискаха от ФИС повече мерки за сигурност, но засега до промени от страна на организаторите не се предвиждат.
Поради контузии няма да стартират победителите от миналата година Бриньоне и Олсен, няма ги Линдзи Вон и Хиршер.Няма да има и българско участие, тъй като Алберт Попов и Анина Цурбриген се концентрират върху подготовката си за олимпиадата.