Легендата Маркизио с коментар за проблемите на Ювентус

  • 24 окт 2025 | 13:54
Легендата Маркизио с коментар за проблемите на Ювентус

Седемкратният шампион на Италия с Ювентус Клаудио Маркизио сподели своето виждане за проблемите на “бианконерите” в последно време. Тимът няма победа от средата на септември и даже е извън топ 6 в Серия “А”. Някогашният халф сподели мнението на треньора Игор Тудор, че в момента в тима няма лидери.

“На Ювентус му липсват лидери – както на терена, така и извън него - каза Маркизио. - Липсва му и силна структура. Тудор се нуждае от доверие, защото той познава добре обстановката и е бил голям бивш играч на Юве. Не бива обаче да се търсят извинения с календара. В Мадрид отборът реагира чудесно. Относно играта в полузащита, аз бих заложил на трима халфове.”

