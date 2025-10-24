Популярни
Бивш треньор на Моника Селеш и Симона Халеп ще проведе семинар в София

  • 24 окт 2025 | 13:38
  • 208
  • 0
Българска федерация по тенис, Италианската търговска камара в България и Трио консулт ООД организират семинар с един от водещите лектори в сферата на треньорското обучение - Клаудио Пистолези.

Италианецът е известен с работата си като личен треньор на Моника Селеш, Робин Сьодерлинг, Симона Халеп и други големи шампиони. Като състезател е европейски шампион до 18 г. и победител в юношеския US Open. Пистолези е дългогодишен член на Съвета на играчите на АТР и на италианския отбор за Davis Cup. Основател на Глобалната Професионална Тенис Треньорска Асоциация(GPTCA), сертифицирана от АТР.

Семинарът ще се проведе 22-23 ноември на базата на Български национален WINBET тенис център, като и в двата дни ще започне в 09:00 ч. и ще продължи до 17:00 ч.. Обучението е насочено към "Пътища за развитие на юношите към професионалния тенис".

В рамките на първия ден ще има специален панел за родители на млади състезатели, които искат да получат допълнителна информация за актуалните възможности за тренировки и обучение в системата на колежанския тенис в САЩ. Отделно от това Пистолези ще демонстрира практическо занимание за юноши (в събота) и за девойки (в неделя), които целят да покажат богатия опит на Клаудио в работата с професионалисти.

Семинарът се провежда под ръководството на Председателя на УС на БФТ Стефан Цветков и на Председателя на Италианската търговска камара в Бъргария Алесандро Герето.

