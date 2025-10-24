Популярни
Мария Тимофеева се отрече от Русия, ще представлява Узбекистан

  • 24 окт 2025 | 12:14
  • 167
  • 0
Родената в Москва 21-годишна тенисистка Мария Тимофеева е взела решението вече да представлява Узбекистан на турнирите от Женската тенис асоциация (WTA), а не родната си страна.

Младата спортистка все още не е направила публично изявление относно избора си, но според слухове решението ѝ е продиктувано от обстоятелствата, че в Русия не се провеждат никакви международни тенис турнири заради наложените от Запада срещу Руската федерация санкции.

Той допълни, че очаква още поне 20-ина руски тенисисти да последват примера на Тимофеева и да заиграят за други държави.

Мария Тимофеева в момента е на 146-о място в световната ранглиста на WTA, а най-доброто ѝ класиране досега е 93-та позиция, постигнато през пролетта на 2024 г. след отличното ѝ представяне на турнира от Големия шлем Australian Open, когато достига до четвърти кръг на надпреварата.

Снимки: Gettyimages

