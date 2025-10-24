Световната шампионка Ангелина Мелникова била на ръба да се откаже заради липсата на перспектива

Световната шампионка по спортна гимнастика в многобоя Ангелина Мелникова (Русия) е обмисляла да сложи край на кариерата си през миналия сезон, защото не е виждала перспективи за завръщане на международни състезания. Тя каза това след спечелената титла вчера в Джакарта (Индонезия) пред ТАСС.

"Имаше два трудни периода в кариерата ми: пандемията от КОВИД-19 и времето на нашата изолация. Миналата година обмислях да се оттегля от спорта, но възможността да се състезавам на Световното първенство ме върна към гимнастиката", заяви Мелникова.

Рускинята завърши първа в индивидуалния многобой, събирайки 55.066 точки. Това е първи път от 2021 година насам, в който рускиня печели медал на Световното първенство по спортна гимнастика.

25-годишната Мелникова взима златен медал в индивидуалния многобой на шампионата на планетата след 2021 година. Тя има и три сребърни и три бронзови медала от шампионати на планетата. На Олимпийските игри в Токио 2020 Мелникова спечели отборното състезание, класира се на трето място в индивидуалния многобой и на финала на земя. На Олимпийските игри в Бразилия 2016 Мелникова има сребро отборно.